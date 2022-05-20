Trabzonspor Şampiyonluk Kutlamaları Wall Street’te



Şampiyonluk Kutlama görüntüleri dünyada paylaşım rekorları kıran Trabzonsporlular hız kesmeden Şampiyonluk kutlamalarına devam ediyor.

Trabzonspor’un Amerika’daki resim derneği olan Trabzonspor USA, Amerika’nın her yerinde yaşayan bordo mavili taraftarı bir araya getirmeye devam ediyor.

Kutlamaların adresi bu sefer dünya finans merkezinin kalbinin attığı yer olan Wall Street’ti.

New York’un finans merkezinin kalbi olarak bilinen Wall Street bölgesinde düzenlenen törene Trabzonspor damga vurdu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 103’nci yılı ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle New York’da Tarihi Bowling Green Park’ta bayrak çekme töreni düzenlendi.

Bu sene 22.si düzenlenen ve İbrahim Kurtuluş’un organize ettiği törene T.C. New York Başkonsolosu ve Türkiye’den milletvekilleri katıldı.

Trabzonspor bayraklarıyla süslenen alanda, saygı duruşu ve ardından okunan ABD ve Türk milli marşları eşliğinde, Türk ve Amerikan bayraklarını göndere çekilerek Trabzonspor bayrağı asıldı.

Atatürk’ün Mirası ve New York Cumhuriyet Okulunun organize ettiği etkinliğe katılan Trabzonspor taraftaları renkli görüntüler oluşturdu.

İbrahim Kurtuluş, yaptığı konuşmada Trabzonspor USA derneğine katılım ve desteklerinden ötürü teşekkür etti.