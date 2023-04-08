Trabzonspor-Sergen Yalçın görüşmesinden ilginç detay! İstediği ücret belli oldu

Süper Lig’in son şampiyonu Trabzonspor, bu sezon zor günler geçirmeye devam ediyor. Geçen sezon kazanılan şampiyonluğun ardından bu sezon aldığı sonuçlarla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Bordo-Mavililer, son olarak Beşiktaş’ta görev yapan Seren Yalçın’la görüştü. İşte görüşmenin dikkat çeken detayları…

HEDEF BİTTİ, ORHAN AK GİTTİ

Şampiyonluğun ardından istikrarsızlıkla boğuşan Trabzonspor’da başkan Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktör Abdullah Avcı’nın ardından üçüncü ayrılık yaşandı. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde rakibi MKE Ankaragücü’ne 3-1 mağlup olup kupaya veda eden takımda teknik direktör Orhan Ak maç bitiminde istifa etti. Abdullah Avcı döneminde Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve Süper Lig’de havlu atan Trabzonspor, Orhan Ak döneminde de son hedefini kaybetti.

TARAFTARLARA TAVRI TEPKİ ÇEKTİ

Başarı hedeflenen tüm kulvarlarda havlu atan ve şampiyonluk yarışından da kopan Karadeniz ekibinde son umut olarak Ziraat Türkiye Kupası kalmıştı. Ankara ekibi karşısında sergilenen kötü oyun nedeniyle eleştiri yağmuruna tutulan Orhan Ak’ın, tribünden kendisini istifaya çağıran taraftarlara yönelik tavrı da eleştiri aldı. Maç bitiminde soyunma odasına giderek futbolcularla vedalaşan teknik adam, Asbaşkan Zeyyat Kafkas aracılığıyla Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’a istifa ettiğini iletti.

“GÖNLÜM SİNEREK KALMADIM BURADA”

Müsabaka bitiminde basın toplantısında görevi bıraktığını açıklayan Ak, takımda sorunların çözülemediğini belirterek, “Bu saatten sonra içeriden benim bile kalmamın doğru olacağını düşünmediğim için, hem takıma hem kulübe zarar vereceğini düşündüğüm için oyuncularımla vedalaştım. Kalırken de açıkçası çok gönlüm sinerek kalmadım burada üç haftada. Çünkü, Abdullah hoca istifa ettiği zaman, başkana da söyledim; ‘Beraber geldik, beraber gideriz” dedi.

SERGEN YALÇIN’A TEKLİF YAPILDI

Trabzonspor’da Sergen Yalçın görüşmesinin detayları ortaya çıkmaya başladı. Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan ile görüşen, Sergen Yalçın’a Trabzonspor Kulübü Teknik Direktörlüğü teklif edildi.

2.5 MİLYON EURO İSTEDİ

Söz konusu görüşmede Sergen Yalçın, Trabzonspor Kulübü’nden 2,5 milyon Euro talep etti. Türk parası ile 52 milyon TL’yi bulan bu rakama karşılık Trabzonspor ise 1 milyon 400 bin Euro (30 milyon TL) olarak şartlarını sundu. Görüşmede ekstra bonus maddelerinin de konuşulduğu gelen bilgiler arasında.

SERGEN YALÇIN TAZMİNAT KOYDURMAK İSTEMEDİ

1+1 yıllık sözleşmenin konuşulduğu görüşmede Sergen Yalçın, sözleşmesine tazminat maddesi koydurmak istemedi. Yaşanan bu durum şaşkınlıkla karşılandı. Önümüzdeki sezon daha düşük maliyetli bir kadro oluşturmak isteyen Trabzonspor, Sergen Yalçın’a kulübün vizyonu hakkında bilgi verirken transfer bütçesinin de uzun uzun konuşulduğu gelen bilgiler arasında.

20 MİLYONLUK FARK DÜŞÜNDÜRÜYOR

Trabzonspor Kulübü, Sergen Yalçın’ın talep ettiği rakamı yüksek bulurken arada oluşan fark için ise Sergen’den teklif edilen rakamlara gelinmesi istenecek. Bir sonraki görüşmeyle ilgili ise iki taraf da henüz bir planlama yapmadı.