Trabzonspor Sivasspor maçı saat kaçta? Zirve yarışında fırtına kopacak!

Süper Lig 22. haftası Trabzonspor Sivasspor maçına sahne olacak. Her iki takımın da sahaya galibiyet parolasıyla çıkacağı maç liderlik yarışını etkileyecek. Peki Trabzonspor Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta?

TRABZONSPOR SİVASSPOR SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig 22. hafta Trabzonspor Sivasspor maçı 16 Şubat günü saat 16.00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

SİVASSPOR TRABZONSPOR MAÇINA HAZIR

Sivasspor, Süper Lig’in 22. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 3 grup halinde 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise taktik programların uygulandığı çalışmaların ardından Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı-beyazlı ekip öğleden sonra hava yoluyla Trabzon’a giderek kampa girecek. Mücadelede hakem Cüneyt Çakır görev yapacak.