Trabzonspor taraftarı istedi, başkan adayı harekete geçti! 1 numara hoca adayı

Trabzonspor’da 25-26 Mart tarihlerinde yapılacak seçim öncesi hoca belirsizliği var. Abdullah Avcı’nın istifasının ardından Adana Demirspor maçında takımın başında yardımcısı Orhan Ak yer alırken, genç çalıştırıcı 4-1’lik galibiyetin ardından futbolcular ve taraftarlarla vedalaşmıştı.

Yeni hoca belirlenene kadar Orhan Ak

Süper Lig’de bu haftayı BAY geçecek olan Bordo-Mavililer’de, sonrasında milli takım arası olduğu için oyunculara 1 hafta izin verildi. Trabzonspor, 20 Mart Pazartesi günü yeniden antrenmanlara başlayacak. Fakat takımı kimin çalıştıracağı netleşmedi. Asbaşkan Ertuğrul Doğan, seçim sürecinde yeni hoca belirlenene kadar Orhan Ak’ın takımın başında olmasını istiyor. Aksi takdirde izleme ekibinden sorumlu İhsan Derelioğlu, geçici olarak idmanları yaptıracak.

Fatih Tekke çılgınlığı

Trabzonspor’da en çok yeni teknik direktörün kim olacağı merak edilirken, taraftar anketlerinde Fatih Tekke ismi açık ara önde gidiyor. Ertuğrul Doğan’ın da 1 numaralı hoca adayının Tekke olduğu olduğu öğrenildi.

Yeni sezon öncesi kadroda ciddi bir operasyon yapmak zorunda olan ve 40 milyon Euro’luk maaş maliyetini 25 milyon Euro seviyelerine çekmeyi hedefleyen Trabzonspor’da, camiayı birleştirecek bir teknik direktörün göreve getirilmesi hedefleniyor. Başkanlık için geri sayımda bulunan Ertuğrul Doğan, yerli hocalar üzerinde yoğunlaşırken, 1 numaralı adayın Fatih Tekke olduğu öğrenildi. Sosyal medyada yapılan taraftar anketlerinde de Tekke ismi açık ara önde gidiyor.

Yerli hoca istiyor

Trabzonspor’un efsane oyuncusunun İstanbulspor’da gösterdiği teknik adamlık performansının ardından mutlaka göreve getirilmesi isteniyor. Ligin en mütevazı kadrolarından birine sahip olan İstanbulspor, kısıtlı imkanlarına rağmen çıktığı son 3 maçı kazanarak ateş hattından kurtulma yolunda dev bir adım attı. Trabzonspor’la adı geçen diğer yerli hocalar; Sergen Yalçın, Samet Aybaba ve Çağdaş Atan…