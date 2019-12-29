Trabzonspor taraftarı Ünal Karaman için tesislere hücum etti!

Trabzonspor’da Ünal Karaman ve yönetimin yaşadığı gerginlik farklı boyutlar kazanmaya devam ediyor. Yaşanan polemikler sonrası Karaman ile yolların ayrıldığı iddia edilirken Trabzonspor taraftarı sosyal medya üzerinden Ünal Karaman’ı yalnız bırakmadı.

Yaşanan bu durum sonrası Trabzonspor taraftarı sosyal medya üzerinden örgütlenerek Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz tesislerine gitme kararı aldı. Trabzonspor taraftar grubu Vira yaptığı açıklamasında “tüm taraftarları tesislere bekliyoruz” diye bildirdi.

Bordo-mavili taraftarlar, Ünal Karaman’ın ayrılığı sonrasında sosyal medyada tecrübeli teknik adama destek mesajları göndererek “Ünal Hocam Yanındayız” hashtag’i ile Twitter’da Türkiye gündemine girdi.

Taraftar grubu Vira tarafından yapılan bu açıklamanın ardından taraftar Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde toplandı.