Trabzonspor taraftarından Ahmet Ağaoğlu’na çağrı

Trabzonspor’da geçtiğimiz hafta alınan olağanüstü genel kurul kararı sonrası, görevini bırakan Başkan Ahmet Ağaoğlu için taraftarlar seferber oldu. 1’i Lig Şampiyonluğu olmak üzere 5 yılda toplam 4 kupa kazandıran Ağaoğlu’na, camianın önemli bir kesiminin ‘devam et’ baskısı var. Taraftarlar ise sosyal medyada kampanya başlattı. ‘#AğaoğluYeniden’ başlığıyla gündem oluşturan Bordo- Mavililer, Ahmet Ağaoğlu’na kongrede yeniden aday olması için geri dön çağrısında bulundu. Taraftarların bu çalışması gündem oldu. Asbaşkan Ertuğrul Doğan’ın 2019-2020 sezonunda Trabzonspor’un Sivasspor’u mağlup edip, zirveye yerleştiği müsabaka sonrası sosyal medyasında paylaştığı Barış Manço’nun ’Ahmet beyin ceketi’ adlı videosu yeniden paylaşılıyor.

Nwakaeme teşekkür etti

Şampiyonlukta büyük payı bulunmasına rağmen teknik heyetin yeni sezon kadro planlamasında düşünmediği Nwakaeme, yüksek maaş talebinde de diretince yollar ayrılmıştı. Kariyerine Suudi Arabistan’da devam eden Nijeryalı yıldız, Ahmet Ağaoğlu ile bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı ve “Her şey için teşekkürler Şampiyon Başkan” diyerek vefasını gösterdi.

Ertuğrul Doğan liste yapıyor

Trabzonspor’da olağanüstü kongre tarihi 18-19 Mart olarak açıklanırken, yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde seçimin 25-26 Mart’ta yapılacağı duyrulmuştu. Adayların önünde yaklaşık 10 günlük bir süre var. Henüz hiçbir isim resmen başkanlığa talip olmazken, asbaşkan Ertuğrul Doğan liste hazırlığında. Mevcut yönetimde kendisini destekleyen 4-5 kişiyi yanına alması beklenen Doğan, güçlü bir yönetim kurulu oluşturmaya çalışıyor. Doğan’ın, hafta sonuna kadar “Başkan adayıyım” demesi bekleniyor. Doğan’ın, en büyük destekçilerinden teknik direktör Abdullah Avcı’yla da yola devam edeceği öğrenildi.