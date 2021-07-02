Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 19 Yaş Altı takımını ziyaret etti

TRABZON (AA) – Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kulübün 19 Yaş Altı takımının teknik heyeti ve futbolcularıyla bir araya geldi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Avcı, Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu ve Futbolcu İzleme Komitesi Direktörü İhsan Derelioğlu, 4-13 Temmuz tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek Gelişim Ligi finallerine katılacak 19 Yaş Altı takımının antrenmanını ziyaret etti.

Avcı ve beraberindekiler, 19 Yaş Altı takımının Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği son antrenman öncesi sahada teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelerek, başarı temennisinde bulundu.

Hazırlıklarının Trabzon etabını bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamlayan 19 Yaş Altı takımı, yarın Antalya'ya giderek kampa girecek.

Bordo-mavili takım, ilk maçını 5 Temmuz Pazartesi günü saat 22.00'de Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde Göztepe ile oynayacak. Seyircisiz oynanacak bu müsabaka A Spor'dan canlı yayımlanacak.