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20 Nisan 2023
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Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica: Reaksiyon göstermekte zorlandık!

Alaturka Online
Alaturka Online

Trabzonspor, Nenad Bjelica yönetiminde ilk maçına Sivasspor karşısında çıktı. Fakat Bordo-Mavililer sahadan 4-1’lik farklı mağlubiyetle ayrıldı.

‘Hak ettikleri galibiyeti aldılar’

Mücadeleyi değerlendiren Hırvat teknik adam, “Rakibimizi tebrik ederim. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar. 70 dakika 10 kişi oynadık. Sivasspor çok tecrübeli ve iyi oyunculara sahip bir takım. 10 kişi kaldıktan sonra reaksiyon göstermekte zorlandık” açıklamasında bulundu.

‘5-3-1 sistemine döndük’

Başarılı hoca ikinci yarıdaki değişiklikler hakkında da, “İlk yarıya baktığımızda rakibimiz kanatlardan gelerek tehlike yarattılar. İkinci yarı 5-3-1 sistemine döndük. Forvet noktasında da daha hızlı oyuncularla gol aradık. Farktan sonra genç oyunculara şans vermek istediğimiz için oyuncu değişikliği tercihlerimizi bu şekilde yaptık” dedi.

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