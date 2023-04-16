Trabzonspor Teknik Sorumlusu İhsan Derelioğlu: Maçı kazanamadık ama özgüven kazandık!

Şampiyonluk sezonunun ardından bu sezon zor günler geçiren ve hedefsiz kalan Trabzonspor, Süper Lig’in 29. haftasında Akyazı’da Beşiktaş’ı konuk etti. Zorlu mücadelenin ilk yarısı temposuz geçse de ikinci devrede heyecan arttı, son anlarda iki takım da gollere çok yaklaştı. Fakat kalecilerin yıldızlaştığı maçtan gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi.

Abdullah Avcı’dan sonra Orhan Ak’ın da istifa etmesiyle geçici olarak takımın başına geçen İhsan Derelioğlu dev maçın ardından alınan 1 puanla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbol adamının sözlerinden öne çıkan satırbaşları şöyle:

‘Trabzonspor yok sayılamayacak!’

“Beşiktaş’ın 5 maçlık galibiyet serisi ve giderek yükselen form grafiği vardı. Bu tür maçlar bizim gibi kaliteli futbolculara sahip takımlar için fırsat olur. Çocuklar da bunu fırsat olarak gördü. Göstermeleri gereken bir reaksiyon vardı. Son şampiyon takım sonuçta. Bunu da oyunun büyük bir bölümünde yaptılar. Maçı kazanabilirdik, kazanamadık ama oyuncularım yeniden özgüven kazandı. Trabzonspor her zaman var olacak, kimse tarafından yok sayılamayacak. Önemli bir maçtı, önemli bir dirençti. İyi çalışmıştık, doğal bir konsantrasyon vardı, 3 puan alamadık ama daha önemli değerler kazandık. Bundan sonra üzerine koyarak gideceğimize inanıyorum. Seyirciye Trabzonspor’un ayak izlerini gösterdiğimiz için mutluyum.”

‘Kazansak da kaybetsek de…’

“Sayısal olarak eksiklerimiz vardı. Bugün de bazı oyuncularımızı kaybettik. Bugün oyuna girmeyen oyuncularımız da çok kaliteliydi. Gençlerimiz kaliteli. Takım olmak paylaşım, bugün görev sahadakilerindi, yarın bayrağı kenardakiler devralacak. Biz bu takım bütünlüğünü sağlayacağız. Sivasspor’la oynayacağız, zor bir maç olacak. Bugün mağlup oldular, onlar da sıralamaları gereği kazanmak isteyecek. Kazansak da kaybetsek de sahada Trabzonspor olduğunu göstermek istiyoruz.”