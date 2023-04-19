Trabzonspor transfer haberi: 2 Avrupa devi yıldız futbolcuyu istiyor! Karar Bjelica’nın

Trabzonspor’da son dakika gelişmeleri…

TRABZON

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Sivasspor deplasmanına gidecek olan Trabzonspor, hazırlıklara başladı. İhsan Derelioğlu yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda, dinamik ısınmanın ardından 5’e 2 çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, 5’e 5 oyun ile tamamlandı. Teknik direktör Nenad Bjelica ile anlaşma sağlayan Bordo-mavililerin perşembe günü oynanacak Sivasspor maçına Hırvat çalıştırıcı ile çıkması bekliyor. Trabzonspor’un transfer gündeminde de sıcak gelişmeler yaşanıyor…

BJELICA’DA MUTLU SON

Son şampiyon Trabzonspor, Abdullah Avcı’nın ardından takımın başına getirmek için prensip anlaşmasına vardığı 51 yaşındaki Hırvat teknik adam Nenad Bjelica’yı gece geç saatlerde yardımcılarıyla birlikte İstanbul’a getirdi. Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan ile bir görüşme yapan tecrübeli teknik adam, kendisini Bordo-Mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Daha önce ülkesinin dışında Austria Wien, Lech Poznan ve Spezia’yı çalıştıran Bjelica, son olarak ülkesinde Dinamo Zagreb ve NK Osijek’te görev yaptı. Bjelica, Dinamo Zagreb ile iki kez lig şampiyonluğu yaşadı.

Bu sezon 100 bin Euro

Bu arada Bordo Mavililer’in, sözleşme detaylarını konuştuğu öğrenilirken, 51 yaşındaki teknik adamın sözleşme detayları da belli oldu. Bu doğrultuda Hırvat teknik adam için yapılan açıklamada, “Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda Nenad Bjelica ile 2024-25 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre teknik direktöre; 2022-23 futbol sezonu için 100 bin Euro, 2023-24 futbol sezonu için 1.6 milyon Euro, 2024-25 futbol sezonu için 1.6 milyon Euro ücret ödenecektir” ifadelerine yer verildi.

Yardımcı için flaş isim

Bordo-Mavililer’de Nenad Bjelica’nın gelişi sonrasında yardımcı hocaların kim olacağı ise merak konusuydu. Bu doğrultuda Karadeniz devinin eski oyuncularından Egemen Korkmaz’ın, yardımcılardan biri olabileceği öğrenildi. Ayrıca bu görev için Turgut Kural ve Selçuk Erdoğan isimlerinin de ön plana geçtiği bildirildi.

VİTOR HUGO: BÜYÜKLER İSTEDİ

Trabzonspor’dan ayrılan ve Brezilya Ligi ekiplerinden EC Bahia’nın yolunu tutan Vitor Hugo, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bordo Mavililer’e gelmeden önce kendisini 3 büyüklerin istediğini söyleyen 31 yaşındaki stoper, “Türkiye’ye gelmeden önce Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray’dan teklifler oldu. Ancak kendisini en iyi anlatan ve projelerini anlatan Trabzonspor oldu” ifadelerini kullandı.

NACİ ÜNÜVAR’A TAKİP SÜRECEK

Sezon başında Hollanda Ligi ekiplerinden Ajax’tan kiralanan Naci Ünüvar için Beşiktaş derbisinde Ajax’ın futbol direktörü Klaas Jan Huntelaar izlemeye gelmişti. Fakat 19 yaşındaki genç oyuncunun sakatlığı sebebiyle Huntelaar, yıldız oyuncuyu izleme imkanı bulamamıştı. Fakat Naci’nin önümüzdeki günlerde yeniden Ajax yetkilileri tarafından izleneceği ve geleceğine karar verileceği belirtildi.

ABDÜLKADİR ÖMÜR’E AVRUPA KANCASI

Bordo-Mavili ekibin genç yıldızı Abdülkadir Ömür için yeniden Avrupa kulüpleri devreye girdi. Gelen son haberlere göre Hollanda’nın köklü kulüplerinden Ajax ile Fransa’dan Monaco’nun, Milli futbolcuyu bir süredir izlemeye aldığı öğrenildi. Bu doğrultuda iki kulübün hazırladığı raporda, Abdülkadir için olumlu rapor verdiği öğrenildi.

Yeni hoca onay verirse…

Yaşanan gelişmeler doğrultusunda 23 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor Yönetimi’nin kapısının çalınacağı bilgisine ulaşıldı. Ancak genç oyuncu için yeni gelecek teknik heyetin nasıl bir karar alacağı merak ediliyor. Eğer yeni hoca, Abdülkadir’in gitmesi için onay verirse transferin gerçekleşebilme ihtimali bulunuyor.