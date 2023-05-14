Trabzonspor transfer habneri! Hamsik’in yerine…

Süper Lig’in son şampiyonu Trabzonspor, bu sezon beklenen performansı sergileyemedi. Haftalardır ligde kazanamayan Bordo-mavililer, galibiyet hasretine geçtiğimiz hafta oynanan Ankaragücü maçıyla son verdi. Yeni teknik direktörü Bjelica ile yeni sezon yapılanmasına başlayan Trabzonspor, transfer çalışmalarına başladı. Hırvat çalıştırıcının öncelikli talebi 1 sağ bek, 1 sol bek oldu. Stopere en az 1 transfer yapmak isteyen Fırtına, Denswil’le yolları ayrılırsa bu sayı 2’ye çıkabilir. Orta sahaya 2 oyuncu düşünülürken, 1 transfer kanada diğer takviye de forvete olacak. Yönetim, Denswil’in yanı sıra Larsen’i de göndermeye çalışıyor. İşte Trabzonspor’da yaşanan son dakika gelişmeleri…

Bordo-Mavililer ara vermiyor

Karadeniz ekibi, 18 Mayıs Perşembe günü Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Önceki gün çift idman yapan Bordo-Mavililer, dün sabah taktik ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirdi. Bjelica yönetimindeki idmanın son bölümünde duran top, yan top ve sonuçlandırma çalışmaları yapıldı. Trabzonspor, Kadıköy’deki derbinin provasına bugünkü antrenmanla devam edecek.

Siopis’ten güzel haber

Sakatlıığı nedeniyle Ankaragücü maçını kaçıran Manolis Siopis, dün takımla çalıştı. Yunan yıldız, kritik Fenerbahçe derbisine kadar tam anlamıyla hazır olacak. Bir diğer sakat oyuncu Denswil ise bireysel program dahilinde idman yaptı. Teknik direktör Bjelica’nın orta sahada Hamsik’ten vazgeçmesi beklenmezken, yanındaki isim ya Doğucan ya da Siopis olacak. Önlerinde ise Bakasetas cezalı olduğu için Abdülkadir Ömür’ün forma giymesi yüksek ihtimal.

Trezeguet ısrarı sürüyor

Al Hilal ve Al Ittihad’ın yakından ilgilendiği Trezeguet’nin durumu, gelecek resmi teklife göre belli olacak. Trabzonspor Yönetimi, 6 milyon Dolar’ın altına Mısırlı yıldızı bırakmak istemezken, iki Arap kulübü de bu transferde fazlasıyla ısrarlı. Mısır basını, Trezeguet’nin Cidde’ye gitme ihtimalini oldukça yüksek gösterirken, kendisine Trabzonspor’da kazandığının üzerinde bir maaş önerildiği iddia edildi.

Bakasetas’a 7 milyon euro!

Hem Trabzonspor hem de Yunanistan Milli Takımı’nda gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Bakasetas için resmi teklif kapıda… Geçtiğimiz günlerde 29 yaşındaki 10 numaranın Trabzonspor’dan ayrılmak istediğini yazan Yunan basını, bu kez de İtalya’dan Bologna kulübünün 7 milyon Euro artı bonuslar içeren bir öneri sunacağını belirtti. Haberde, Bordo-Mavililer’in 10 milyon Euro istediği vurgulandı. Fırtına ile 1 yıl mukavelesi kalan Bakasetas, 1 milyon 250 bin Euro senelik ücret alıyor. Trabzonspor Yönetimi, Bakasetas’ı satmazsa sözleşmesini uzatıp, maaşına zam yapmak durumunda. Yıldız oyucunun geleceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Trabzonspor’a Tunuslu orta sha!

Marek Hamsik’in sezon sonu kontratı bitiyor, kiralık Gbamin de geri dönecek. Bordo-Mavililer, orta sahaya 2 takviye yapmayı düşünüyor. Bunlardan birisi, genç ve potansiyelli bir isim olacak. Mohamed Ali Ben Romdhane, listedeki adaylardan. 23 yaşında olmasına rağmen 25 kez Tunus Milli Takımı’nın formasını terleten Romdhane, hem 6 hem de 8 numara bölgesinde görev yapıyor. Çift yönlü oyunuyla öne çıkan 1.85 boyundaki orta saha, bu sezon Esperance’de çıktığı 29 karşılaşmada 13 gol attı. Kulübüyle kontratı 1 ay sonra bitecek olan Romdhane’nin piyasa değeri 3 milyon Euro civarında.

Talipleri artıyor

Trabzonspor Futbol İzleme Komitesi’nin uzun zamandır takip ettiği başarılı futbolcu için teknik direktör Nenad Bjelica onay verirse, kısa zamanda harekete geçilecek. Romdhane’nin boşa çıkacak olması ve uygun maliyeti nedeniyle pek çok Avrupa kulübü de transferde devrede