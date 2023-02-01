Trabzonspor transferde kararını verdi

Bordo Mavililer’in bir süredir gündeminde yer alan Dino Hotic için girişimler başlıyor. Trabzonspor’u istediği için Konyaspor’dan aldığı teklifi kabul etmeyen Boşnak hücumcu, uygun maliyeti nedeniyle teknik direktör Abdullah Avcı’dan sonra yönetimin de onayında geçti.

Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 27 yaşındaki sağ kanadın transferinde önümüzdeki birkaç gün içerisinde önemli gelişmeler yaşanabilir. Cüzzi bir bonservisle Trabzonspor’a gelme ihtimali bulunan Dino Hotic’in kulübü Cercle Brugge ile yönetim görüşme gerçekleştirecek. Hem sağ kanat hem de10 numara pozisyonunda oynayan başarılı oyuncunun her iki bölgede de Abdullah Avcı’nın elini güçlendireceği için transferine yüksek ihtimal olarak bakıyor.

100. maçına çıktı

Geçen hafta sonunda kulübüyle100. resmi maçına çıkan Hotic, Cercle Brugge’ün sözleşme uzatma ısrarlarını geri çevirip, kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediğini kulübüne iletmişti. Oyuncunun da Bordo-Mavili takımda forma giyme isteği Trabzonspor’un bu transferde elini güçlendiriyor.