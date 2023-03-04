Trabzonspor – Ümraniyespor Canlı

Süper Lig’de 24. hafta heyecanı bugün oynanan karşılaşmalarla devam ediyor. Trabzonspor bu kapsamda Ümraniyespor’u konuk ediyor. Seçim kararı alınan kulüpte gözler Ümraniyespor maçında olacak. Bordo-Mavili takım Ümraniyespor’u yenerek kayıp yaşamak istemiyor. Ümraniyespor ise Reçep Uçar yönetiminde deplasmanda galibiyet arıyor. Trabzonspor – Ümraniyespor maçı başladı.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

Trabzonspor – Ümraniyespor maçı başladı.

6. dakikada karşılaşmadaki ilk tehlikeli atak ev sahibi Trabzonspor’dan geldi. Abdülkadir Ömür’ün kaleyi cepheden gören pozisyonda uzaktan yapmış olduğu vuruş üst direkten oyun alanına geri döndü.

7. dakikada sağ çaprazdan kaleyi yoklayan Bruno Peres’in vuruşunu kaleci Orkun kornere çeldi.

Trabzonspor maça baskılı başladı.

9. dakikada Ümraniyespor etkili geldi. Sol çaprazdan ceza alanına giren Geraldo’nun vuruşunu Uğurcan kornere çeldi.

ÇİZGİDEN ÇIKTI!

12. dakikada Trabzonspor gole çok yaklaştı! Umut Bozok’un kafa vuruşunda kaleciden sekip kaleye yönelen topu son anda Mustafa Eser çizgiden çıkardı.

YİNE DİREK!

18. dakikada sol kanattan Larsen’in yaptığı ortaya Abdülkadir Ömür göğsüyle vurdu, top direkten döndü. Seken toptan Trezeguet’in kafa vuruşu yandan auta gitti.

27’de Ümraniyespor etkili geldi! Geraldo’nun ortası ile ceza alanında topla buluşan Sekidika’nın vuruşu yan ağlarda kaldı.

34. dakikada Trabzonspor’da sakatlanan Trezeguet’in yerine Naci Ünüvar oyuna dahil oldu.

41. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı! Umut Bozok’un pasıyla sol çaprazda topla buluşan Naci’nin vuruşu yandan auta gitti.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarı öncesi Trabzonspor’da Umut Bozok’un yerine Yusuf Yazıcı, Ümraniyespor’da ise Onur Atasayar ve Mustafa Eser’in yerine Ermir Lenjani ve Durel Avounou oyuna girdi.

İkinci yarı başladı.

AKYAZI’DA ŞOK GOL!

51. dakikada gelişen Ümraniyespor atağında Antonio Mrsic’in ceza alanı önünden şutunu Uğurcan kurtardı. Seken topu Sekidika boş ağlara önderdi ve deplasman ekibi 1-0 öne geçti.

56. dakikada Ümraniyespor’da Bettaieb, sakatlanan Sekidika’nın yerine oyuna dahil oldu.

61’de Ümraniyespor gole yaklaştı! Lenjani’nin kullandığı köşe vuruşunda Glumac kafayı vurdu. Top kaleci Uğurcan’da kaldı.

FARK İKİYE ÇIKTI

Ümraniyespor, Umut Nayir’in golüyle durumu 2-0’a getirdi. 65. dakikada kullanılan köşe vuruşunda kafalardan seken topa ceza sahası içinde topa sok dokunan dokunan Umut fileleri havalandırdı.

71. dakikada sağ kanatta topla buluşan Yusuf Yazıcı, arka direkteki Naci’ye ortalamak istedi. Top doğrudan auta gitti.

Trabzonspor – Ümraniyespor 11’ler

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Bartra, Denswil, Larsen, Doğucan, Siopis, Abdülkadir, Trezeguet, Gomez, Umut.

Ümraniyespor: Orkun, Valentin, Glumac, Epureanu, Onur, Mustafa, Mrsic, Oğuz, Geraldo, Sekidika, Umut Nayir

Trabzonspor – Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Akyazı Stadı’nda bugün saat 16.00‘da başlayacak karşılaşma beIN SPORTS HD1‘den canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr’de…

Trabzonspor’da 3 eksik var!

Bordo-mavili takımda izinli olan Vitor Hugo, cezalı Lazar Markovic ile sakatlığı devam eden Dorukhan Toköz, forma giyemeyecek.

Ligde 38 puanla 6. sırada yer alan Karadeniz ekibi, 15 puanla son sırada yer alan rakibi karşısında galibiyetle ayrılarak üst sıralara yükselmek istiyor.

Sahasındaki başarısıyla dikkati çekiyor

Trabzonspor, sahasında aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor. Bordo-mavili takım, en son 8 Mart 2021’de Alanyaspor’a 3-1 kaybettiği karşılaşmadan sonra 725 günlük sürede iç sahada mağlup olmadı.

Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı ile sahasında oynadığı son 36 maçta 24 galibiyet, 12 beraberlik elde etti.