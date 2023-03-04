Trabzonspor – Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? (Muhtemel 11’ler)

Süper Lig’de 24. hafta heyecanı bugün oynanan karşılaşmalarla devam ediyor. Trabzonspor bu kapsamda Ümraniyespor’u konuk ediyor. Seçim kararı alınan kulüpte gözler Ümraniyespor maçında olacak. Bordo-Mavili takım Ümraniyespor’u yenerek kayıp yaşamak istemiyor. Ümraniyespor ise Reçep Uçar yönetiminde deplasmanda galibiyet arayacak.

Trabzonspor – Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Akyazı Stadı’nda bugün saat 16.00‘da başlayacak karşılaşma beIN SPORTS HD1‘den canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr’de…

Trabzonspor – Ümraniyespor muhtemel 11’ler

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Abdülkadir, Visca, Bakasetas, Trezeguet, Maxi Gomez

Ümraniyespor: Orkun, Valentin, Mustafa, Glumac, Epureanu, Onur, Oğuz, Sackey, Geraldo, Kayode, Umut

Trabzonspor’da 3 eksik var!

Bordo-mavili takımda izinli olan Vitor Hugo, cezalı Lazar Markovic ile sakatlığı devam eden Dorukhan Toköz, forma giyemeyecek.

Ligde 38 puanla 6. sırada yer alan Karadeniz ekibi, 15 puanla son sırada yer alan rakibi karşısında galibiyetle ayrılarak üst sıralara yükselmek istiyor.

Sahasındaki başarısıyla dikkati çekiyor

Trabzonspor, sahasında aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor. Bordo-mavili takım, en son 8 Mart 2021’de Alanyaspor’a 3-1 kaybettiği karşılaşmadan sonra 725 günlük sürede iç sahada mağlup olmadı.

Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı ile sahasında oynadığı son 36 maçta 24 galibiyet, 12 beraberlik elde etti.