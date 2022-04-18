Trabzonspor USA’den Trabzonspor’a Ziyaret
Trabzonspor USA Başkanı Ekrem Aydın, Trabzonspor Kulübü Genel Müdürü Sinan Zengin’i ziyaret etti.
Trabzonspor’un sportif başarılarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Trabzonspor USA Başkanı Ekrem Aydın, Amerika’daki Şampiyonluk kutlamaları için yapılan hazırlıklar hakkında Trabzonspor Kulübü Genel Müdürü Sinan Zengin’e bilgi verdi.
Başkan Aydın, Trabzonspor Başkan, Yönetim Kurulu, Teknik Heyet ve Futbolcuları, 21 Mayıs’ta New York’ta gerçekleşecek Türk Günü Yürüyüşü ve sonrasında 11 Haziran’da düzenlenecek Şampiyonluk Balosuna da davet ederek, Genel Müdür Zengin’den Şampiyonluk Balosuna üst düzey bir katılım sözü de aldı.