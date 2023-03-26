Trabzonspor yeni başkanını seçiyor! Ertuğrul Doğan’dan teknik direktör açıklaması

Trabzonspor’un 48’inci dönem yönetim kurulunun seçileceği 18-19’uncu olağanüstü genel kurulun ikinci günü başladı. Ahmet Ağaoğlu ile yönetim kurulunun idari ve mali açıdan ibra edildiği kongrenin son günü, Divan Başkanı Ali Sürmen’in konuşmasıyla başladı.

DOĞAN: BU SEZON ELEŞTİRİLERİNİZE HAK VERİYORUM

Sürmen’in ardından kongreye tek aday olarak katılan Ertuğrul Doğan açıklamalarda bulundu. Trabzonspor’un eski başkanlarından Şamil Ekinci’nin ‘Kökleri Trabzon’dan dalları tüm dünyaya yayılmış bütün dünyaya uzanan bir çınar ağacıdır’ sözüyle başlayan Ertuğrul Doğan, “Bu ağacın gölgesinde bulunmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum” dedi.

Son döneminde asbaşkanlık yaptığı Ahmet Ağaoğlu yönetimindeki döneme dair değerlendirme yapan Doğan, “Şampiyon Başkanımız Sayın Ahmet Ağaoğlu ile birlikte Nisan 2018’de göreve geldiğimizde, kulübümüzün durumu ortadaydı. Finansal manada bitik durumdaydık. Hem ekonomimizi iyileştirmek hem de takımımızı yarışın içerisinde tutmak kolay olmadı. Zor yollardan geçtik ancak camiamızın da sonsuz desteğiyle engelleri aşmayı bildik. Yaklaşık 5 yıllık süreçte birbirinden değerli 4 kupayı müzemize koyduk. Bunlardan biri 10 yıl sonra gelen sekizinci şampiyonluğumuzun kupasıydı. Bu sezon eleştirilerinize hak veriyorum. Maalesef şampiyonluktan sonraki süreci doğru yönetmekte bazı temel eksikliklerimiz oldu” diye konuştu.

“5 YILLIK MAKRO PLANIMIZI HAZIRLADIK”

Kulübe dair planlamalarını ve hedeflerini belirten Doğan, “Bugün, artık yeni bir sayfa açmanın, kulübümüzün ekonomisini sürdürülebilir hale getirmenin ve tüm kulvarlarda yarışacak kadro oluşturmanın zamanı. Yarın, kısa, orta ve uzun vadedeki 5 yıllık makro planımızı hazırladık. Camiamıza detaylarını daha sonra açıklayacağız ancak özetlemek gerekirse yol haritamızın anahtar cümlesi, sürdürülebilir ekonomidir. Orta vadede sonuç alacağımıza inandığımız sürdürülebilir ekonominin karşılığı kulübümüze gelir sağlayacak yeni projeler, takım bütçesini düşürmek, üreterek yarışacağımız altyapı organizasyonumuzu daha da sağlamlaştırmak ve scouting olacaktır. Bu hamlelerimizin olgunlaşmasını beklerken elbette Trabzonsporumuz yarışmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

“YOL HİKAYEMİZE BAŞLIYORUZ”

Trabzonspor camiasından bu süreçte destek beklediklerini belirten Doğan, “Ben ve hepsi birbirinden değerli yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte atacağımız her adımda şeffaflık sözü veriyoruz. Hedeflerimizi gerçekleştirdiğimizde bilin ki Trabzonsporumuz ayakları yere basan ve kimseye muhtaç olmayan bir yapıya kavuşacaktır. Başarılarla dolu olması umuduyla yol hikayemize başlıyoruz. Camiamızın da dün olduğu bugün de desteğini esirgemeyeceğine inanıyoruz. Kongreye tek liste girdik ama görüyorum ki buradan tek yürek çıkıyoruz” dedi.

Başkan adayı Ertuğrul Doğan’ın konuşmasının ardından oy verme işlemine geçildi.

Öte yandan bordo-mavililerin olağanüstü genel kurulunda 9 bin 278 delegenin oy kullanma hakkı bulunurken, üyelerin ilgisi oldukça az kaldı.

TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLAMASI

Ertuğrul Doğan, yeni teknik direktör konusunda gelen soruya ise şöyle yanıt verdi;

“Tüm Trabzonspor yönetim kurulu üyelerinin onayıyla beraber karar verilecek. Trabzonspor yönetim kurulu ilk toplantısını bu akşam yapacak. Bu konuyla ilgili çalışmaya başlayacağız. Önemli bir karar, 1-2 günde verilecek bir karar değil. Trabzonspor tüm bu işleri yaparken, yarışmak zorunda. Burada da en önemli konu teknik direktör konusu.

Aceleci olmayacağız. Doğru karar vermek zorundayız. Kendi aramızda, camianın büyükleriyle görüşeceğiz. Hata yapmamak için bu konuyu kendi aramızda çok iyi değerlendirip, daha sonra açıklamayı yapacağız. Şu anda hocamız Orhan Hoca. Takımın başında, takımı çalıştırıyor. Biz de ilk yönetim toplantısında sonra açıklamayı yapacağız”