Trabzonspor, Yusuf Yazıcı’dan para kazanmaya devam ediyor

Sezon başında Trabzonspor’dan Fransa Ligue 1 ekibi Lille’e transfer olan Yusuf Yazıcı, yetiştiği kulübe 16.5 milyon Euro’luk bonservis katkısının yanına bir yenisini daha ekleyecek.

Bu sezon Lille formasını 24 maçta terleten milli futbolcu, transfer olurken iki kulüp arasındaki anlaşma gereği 25 maçta forma giymesi halinde Trabzonspor 1 milyon Euro’yu daha kasasına koyacak.

Yusuf Yazıcı bu sezon 24 maçta 13 kez ilk 11’de sahaya çıktı. Milli futbolcu, Şampiyonlar Ligi’ndeki tüm maçlarda toplam 370 dakika süre alırken ligde 1 gol ve 4 asist yaptı.

Öte yandan Lille ile Trabzonspor’un anlaşmasında, Yusuf Yazıcı sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe gitmesi durumunda bonservis bedelinin %20’si bordo-mavili kulübe verilecek.