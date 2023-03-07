Trabzonspor’a 2 kötü, 3 iyi haber!

2021-2022 sezonunu Spor Toto Süper Lig’de şampiyon olarak tamamlayıp, 38 yıl sonra şampiyonluk sevinci yaşayan Trabzonspor, 2022-2023 sezonunda duraklama dönemine girdi. Sezona 3 kulvarda zirve hedefiyle başlayan Bordo-Mavililer, kısa sürede Spor Toto Süper Lig ve Avrupa defterini kapattı. Tek hedef olarak ise elinde Ziraat Türkiye Kupası kaldı.

Akyazı boş kaldı

Geçtiğimiz sezon pek çok maçta Akyazı’yı tıklım tıklım dolduran taraftarlar, başarısız sonuçların ardından tribüne gelmemeye başladı. Özellikle Avrupa’dan elendikten sonra biletlere ilgi göstermeyen Bordo-Mavili futbolseverlerin takıma olan ilgisi hayli azaldı. Son Ümraniye maçında Akyazı Stadı’nda 12 bin kişi vardı. Adana Demirspor mücadelesinde de 20 bin barajının aşılması beklenmiyor.

İki sene sonra serisi bozuldu

Sahasında Ümraniyespor’a 2-1 mağlup olan Trabzonspor, evindeki 36 maçlık yenilmezlik serisini bozdu. Taraftarı önünde en sonra 8 Mart 2021 Alanyaspor’a 3-1 mağlup olan Bordo-Mavililer, söz konusu maçın ardından evinde oynadığı 36 müsabakada 24 galibiyet ve 12 beraberlik almıştı. Karadeniz ekibi, iki sene sonra lig sonuncusu Ümraniyespor karşısında bu seriye son verdi.

Trezeguet’e de yaralanma şoku!

Karadeniz ekibi, 12 Mart Pazar günü en kritik maçlarından birine çıkacak. Bordo-Mavililer, ilk 3 hedefi doğrultusundaki direkt rakibi Adana Demirspor’u Akyazı’da ağırlayacak. Ümraniye yenilgisiyle 726 günlük iç saha serisi biten Fırtına, kongre öncesi çıkacağı son maçta Adana Demir’i mutlaka yenmek istiyor. Aksi takdirde hem hocaya hem de futbolculara olan tribün tepkisi tavan yapabilir. Bu 90 dakika öncesi 2 yıldızdan kötü haber gelirken, 3 önemli isim ise takıma dönüyor. Ümraniye karşılaşmasının illk yarısında sakatlanan Trezeguet’nin sağ uyluk arka bölgesinde kas yaralanması tespit edildi. Bakasetas da adalesinde yırtık olduğu için forma giyemeyecek.

Kanatlarda Visca-Marko

Uzun süreli bir tedavi süreci geçiren Marek Hamsik ve Edin Visca, Adana Demirspor mücadelesinde kadroda olacak. İki yıldız da bir süredir takımla çalışıyor. Gaziantep FK’dan transfer edilen ancak 1 maçlık cezası nedeniyle geçen hafta forma giyemeyen Lazar Markovic de Akyazı’daki kritik maça ilk 11’de başlayacak.

Takım yarın başlıyor

Ümraniye yenilgisi sonrası teknik direktör Abdullah Avcı takıma 2 gün izin verirken, Adana Demirspor maçının hazırlıkları yarın başlayacak. Tecrübeli hoca, özellikle mental anlamda oyuncularını toparlamaya çalışacak. Ümraniye mağlubiyetinin ardından bir grup taraftarın statta ‘istifa’ tezahüratları yaptığı Avcı, pazar günü de kazanamazsa bu kez daha ciddi bir tepkiyle karşılaşabilir.