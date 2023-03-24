Trabzonspor’a bonservis müjdesi! İşte Yıldız futbolcu için önerilen rakam

Süper Lig’de inişli çıkışlı bir sezon geçiren Trabzonspor’da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun istifası sonrası, Teknik Direktör Abdullah Avcı da istifa ederek takımla yollarını ayırmıştı. Daha sonra Ertuğrul Doğan’da Başkanlık adaylığını açıklamıştı ve takım geçici olarak Orhan Ak’a emanet edilmişti. Bordo-Mavili ekip, lige devam ederken yıldız oyunculara teklifler gelmeye başladı. Trabzonspor’da sezon sonu ayrılık rüzgarları yaşanması beklenilirken, durumun önümüzde ki günlerde netlik kazanacağı ifade edildi. İşte haberin ayrıntıları…

ERTUĞRUL DOĞAN LİSTESİNİ VERDİ

Trabzonspor’da 25-26 Mart 2023 tarihlerinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul öncesi seçime tek aday olarak girecek olan Ertuğrul Doğan’ın yönetim kurulu listesi bugün Divan Kurulu’na teslim edildi. Bordo-mavili kulübün tüzüğüne göre yönetim, bir başkan, on dört asıl ve yedi yedek üyeden oluşurken, Doğan’ın listesi şu şekilde oluştu:

“Başkan Ertuğrul Doğan. Asıl Üyeler: Zeyyat Kafkas, Ali Haydar Gedikli, Sami Karaman, Kemal Ertürk, Serkan Kılıç, Nevzat Kaya, Faruk Hacıhaliloğlu, Yahya Karahasan, Taner Fikret Saral, Coşkun Öztürk, Ahmet Beşir, İbrahim Şahinkaya, Derviş Köz, Birhan Emre Yazıcı. Yedek Üyeler: Ceyhun Eskici, Hüseyin Ekşi, İmdat Yılmaz, Fatih Solak, Selim Burak Özdemir, Mustafa Atmaca ve Ali Beyazlı.”

KUPADA PROGRAM AÇIKLANDI

TFF, Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final programını açıkladı. Buna göre çeyrek final maçları 4, 5 ve 6 Nisan tarihlerinde oynanacak. Gaziantep FK’nın deprem felaketi sonrası ligden çekilmesi nedeniyle Gaziantep FK – Sivasspor mücadelesi oynanmayacak ve Sivas temsilcisi hükmen galip (3-0) sayılacak.

Yarı final birinci maçları ise 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde yapılacak olup, rövanş müsabakaları ve final karşılaşmasına ilişkin tarih ise daha sonra ilan edilecek.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final programı şu şekilde:

4 Nisan Salı

20.30 Ankaragücü – Trabzonspor

5 Nisan Çarşamba

20.30 Galatasaray – Başakşehir

6 Nisan Perşembe

20.30 Fenerbahçe – Kayserispor

SERİ DEVAM EDECEK

Adana Demirspor’u 4-1 gibi farklı bir skorla geçen sonrasında Gaziantep FK maçını hükmen kazanan Fırtına, milli ara dönüşünde de seriye devam etmek istiyor. Bu doğrultuda ara sonrasında oynanacak Kayserispor maçında kanat organizasyonları ile rakibini devirmek isteyen Trabzonspor, serisini sürdürüp, yaralarını sarmak istiyor. Orhan Ak yönetimindeki Bordo-Mavililer, ligi Avrupa potalarında bitirmekten başka bir şey düşünmüyor.

YILDIZLARA TEKLİF YAĞIYOR

Trezeguet ile Al Ahly, Bakasetas ile Wolfsburg yakından ilgileniyor. Bardhi’ye İtalya’dan, Bartra ve Maxi Gomez’e İspanya’dan teklifler var. Brezilyalı Vitor Hugo ile Peres’in de ülkelerine dönme ihtimali yüksek. Kısacası sezon sonunda Trabzonspor’da ayrılık rüzgârları yaşanabilir. Avrupa kulüplerinin gündeminde olan Uğurcan Çakır ile Abdülkadir Ömür de bu sezon Avrupa hedeflerini gerçekleştirebilir.

BAKASETAS’A 6 MİLYON EURO

Bu isimler içinde en ciddi teklif Bakasetas’a gelmiş durumda. Alman ekibi Wolfsburg, 6 milyon Euro seviyesinde bir rakamı Trabzonspor’a sundu. Görüşmenin resmiyete dönüşmesi için yeni yönetimin yapacağı değerlendirme bekleniyor.