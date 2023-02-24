Trabzonspor’a dev stat isim sponsoru

Kulübe ekonomik anlamda yeni gelir kapıları açmaya çalışan Trabzonspor Yönetimi’nin en büyük beklentisi, stat sponsorluğundan… Şampiyonluktan sonra pek çok firmayla görüşen ancak beklediği seviyede teklif alamayan Bordo-Mavililer, Azeri dev SOCAR ile temasta. Ünlü petrol şirketinde yaşanan son gelişme, Karadeniz ekibinin elini hayli güçlendirdi. Çünkü SOCAR’da CEO’luk görevine vekaleten Elchin Ibadov getirildi. Koyu bir Trabzonspor taraftarı olan Ibadov, aynı zamanda kongre üyesi.

Aliağa Petkimspor’da da başkanlık yapan Ibadov’un, geçtiğimiz aylarda kulübü ziyaret ettiği öğrenildi. Başkan Ahmet Ağaoğlu görüşmelerde kısa zamanda önemli bir mesafe katedip, stat sponsorluğu konusunu ciddi bir rakam karşılığında sonuçlandırmayı hedefliyor. Yeni anlaşmanın önümüzdeki sezondan itibaren uygulamaya konması bekleniyor.