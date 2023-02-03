Trabzonspor’a Galatasaray maçı öncesi iyi haber

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınmanın ardından stretching çalışması gerçekleştirildi. 5’e 2 ile devam eden idmanın son bölümünde ise şut çalışması yapıldı.
Antalyaspor maçında sakatlık yaşan futbolcularda önemli bir şeye rastlanmadı ve antrenmanda yer aldı.
Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlayacak.