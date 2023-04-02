Trabzonspor’a maç sonunda sert eleştiri: “Heba sezonu!”

Süper Lig’de 27. hafta maçında Trabzonspor’la Kayserispor karşılaştı. Henüz 3 dakikada atılan iki gol maçın heyecanlı geçeceğinin belgesi olmuştu. Tam yedi gole sahne olan mücadelede açılış golü birinci dakikada Emrah Başsan’dan geldi. Miguel Cardoso’nun ortasında arka direkte topla buluşan Emrah Başsan düzgün vuruşla topu Uğurcan Çakır’ın sağından ağlarla buluşturdu.

3. dakikada Maxi Gomez, kısa süre içerisinde takımına eşitliği getirdi. Uruguaylı golcü, topla birlikte ceza sahası içine girer girmez yaptığı vuruşta topu Bilal’in solundan ağlara gönderdi.

THİAM FIRTINA’YI BOŞ GEÇMİYOR

20. dakikada Kayserispor, Mame Thiam’ın attığı golle 2-1 öne geçti. Topla birlikte ceza sahası içine giren Mame Thiam’ın düzgün vuruşunda top ağlara gitti. Trabzonspor ile karşılaştığı son üç Süper Lig maçında da gol atan Mame Thiam, Türkiye kariyerinde ilk kez bir rakibi karşısında üç karşılaşmalık seri yakaladı.

FARK 2’YE ÇIKTI

Karşılaşmadan önce çıkan Mensah-Trabzonspor haberlerinin ardından Ganalı futbolcu mücadelede golünü atarak adeta mesaj verdi. 48. dakikada Kayserispor, Mensah’ın penaltıdan attığı golle skoru 3-1’e getirdi. Hakem, Marc Bartra’nın Cardoso Mane’ye ceza sahası içindeki müdahalesini penaltı olarak değerlendirdi. Beyaz noktanın başına geçen Mensah topu ağlara gönderdi.

CEVAP GECİKMEDİ

50. dakikada Trabzonspor, Abdülkadir Ömür’ün attığı golle skoru 3-2’ye getirdi. Gomez’in vuruşunda savunmadan seken topu takip eden Abdulkadir Ömür, topu filelerle buluşturdu. Bu gol Fırtına’yı da maça kısa zamanda maça ortak etti.

FIRTINA BAŞLADI

53. dakikada Trabzonspor, Enis Bardhi’nin penaltıdan attığı golle 3-3’lük eşitliği yakaladı. Kaleci Bilal’in ceza sahası içinde Markovic’e müdahalesini hakem Erkan Özdamar penaltı olarak değerlendirdi. Atışı kullanan Bardhi topu ağlara yolladı. Fırtına bu golle maçı kazanmak için umutlandı.

MANE FİŞİ ÇEKTİ

64. dakikada Kayserispor, Carlos Mane’nin attığı golle 4-3 öne geçti. Topla birlikte ceza sahası içine giren Cardoso Mane’nin vuruşunda top kaleci Uğurcan Çakır’ın sağından filelere gitti.

ORHAN AK’TAN KÖTÜ BAŞLANGIÇ

Yeni başkan Ertuğrul Doğan ve yönetiminin, sezon sonuna kadar teknik adamlık koltuğunu emanet ettiği Orhan Ak, mutlak zafer parolasıyla çıktığı maçtan 4- 3’lük yenilgiyle ayrıldı. Abdullah Avcı’nın istifası sonrası Adana Demirspor mücadelesinde geçici hoca olarak takımın başında yer alan ve 4-1 kazanan Ak, bu kez hüsran yaşadı.

TARAFTAR YİNE MAÇA GELMEDİ

Basel maçını kaybederek Avrupa’ya veda ettikten sonra Trabzon fedi. 40 bin kişilik tribünlerde yaklaşık 6 bin civarında taraftar vardı. Karadeniz ekibi, son yıllarda en az seyirciye karşı oynadığı bir maçı geride bıraktı. Trabzonspor, hafta içinde kupada Ankaragücü deplasmanına çıkacak. Önümüzdeki hafta sonu ise deplasmanda Kasımpaşa ile lig mücadelesi var.

AVANTAJ KAYBEDİLDİ

Karadeniz temsilcisi evinde aslında sadece 3 puan kaybetmedi. Aynı zamanda büyük de bir fırsatı tepti. Puan sıralamasındaki direkt rakiplerinin birbirleriyle oynadığı zorlu haftada Bordo-Mavililer, Kayseri’ye diş geçiremedi. Eğer Trabzonspor, Kayserispor’u mağlup etmesi durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara göre bu hafta ciddi avantaj sağlayabilirdi. Öyle ki bu akşam lider Galatasaray, Adana Demirspor’u 2-0 devirdi. Yarın ise Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi var. Adana Demir puan alamadı, eğer Trabzonspor kazansaydı, Bordo-Mavililer 4. sıraya çıkacaktı. Beşiktaş’ın yenilmesi durumunda ise 3. sıra ile olan fark 2 puana düşecekti.

Kayserispor’a mağlup olarak taraftarı önünde bozguna uğrayan Fırtına, hem avantaj kaybetti, hem de taraftarını üzdü. İşte Fanatik yazarlarının Trabzonspor-Kayserispor maçı değerlendirmeleri…

ERMAN ÖZGÜR: ORHAN HOCAYA DERS

Peres’in savunma zafiyetlerine tüm defans eşlik edince futbol adına güzel diyebileceğimiz 2 gol gördü Trabzonspor kalesinde. İlk golde Emrah Başsan’ın tek vuruşu, 2. golde ise Gökhan’ın ara pası izlemeye değerdi. Trabzonspor’da Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür ise 2 yetenekli orta saha oyuncusu olmalarına rağmen fark yaratamayınca Trabzonspor gol için işi rakip savunmanın bireysel hatalarına bıraktı. Maxi Gomez bu hatalardan bir tane yakalayıp golü attı ama bu gole rağmen Trabzonspor’un oyun organizasyonu ilk yarı boyunca hiç iyi gözükmedi. İkinci yarıya Bardhi ile döndü Trabzonspor. Ancak iki takımın da işin savunma kısmındaki berbat görüntüleri, kaleye her gelinen topta pozisyona girmelerinde de etkili oldu. Kayseri gollerine Markoviç, Gomez ve Abdülkadir’ün vites arttırdığı kısa sürede karşılık veren Trabzonspor, beraberliği çabuk yakaladı. Markoviç’in şanssızlığı olmasa öne de geçebilirlerdi. Bireysel hataların çokluğuna Uğurcan’ın tepkisizliği eşlik edince, Mane halı saha maçına dönen oyunda Kayseri’yi bir kez daha öne geçirdi.

Markovic çıkmamalıydı

Son bölüme Trabzonspor Bakasetas ile girdi ama bana göre maçın iyilerinden Markoviç’in çıkması hataydı. Biraz da hamlelerin etkisi ile son bölüm daha az pozisyonla kısır geçti. Sonuçta Trabzonspor için maç mağlubiyetle, Orhan Ak hoca için önemli bir dersle bitti. Eğer Abdullah Avcı gibi gelir gelmez düzelttiği ilk ayrıntı takım savunması olmaz ise sezon sonunda Trabzonspor’un hoca adayları arasında yer alması imkansız olur.

OLCAY ÇAKIR: HEBA SEZONU!

İlk yarı oynanırken oyuncu değişiklikleri yaptı Deschamps.. Ve o üst düzey oyuncular bu durumu böylesi bir gecede, takım menfaati gereği yapılıyor diye düşünüp, kabullenmekte zorlanmadılar…Konu bile olmadı…Ancak nasıl oluyorsa bizim ligimizde “oyuncuya yanlış olur” düşüncesini bizler bir türlü değiştiremiyoruz… Destek de buluyor bu düşünce… Zaman geçiyor, koca dakikalar heba ediliyor… Oyuncuyu kaybetmeyelim de… Takım kaybetmiş ne gam! Ne için peki? Baştan bu orta saha kurgusuyla olmayacağı belli bir karşılaşmanın, defolarıyla erken dakikalarda yüzleşilmesine rağmen teknik ekipten herhangi bir hamle gelmedi saha içine.

Koca bir 45 dakika heba edildi…

Ki bunun basit provasını daha bir maç önce Adana Demirspor önünde de test etmişken, bu yanlış kurguda ısrar edilmesini anlamak mümkün olmadı… Devre arası geldi. Bardhi hamlesiyle coşku, tempo artı… Pozisyonlar, goller, penaltılar, atılanlar, yenilenler birbirini takip etti. Eşitlik geldi…Trabzonspor artık kazanır diye beklerken, bu kadar geniş alanda oynanan oyunun, geniş alan oyuncularına sahip takımı Kayserispor dördüncü golü buldu. Çağdaş Atan transfer tahtası kapalı ve giden oyuncuları olmasına rağmen oynattığı oyunla alkışı bir kez daha hak etti.

SAFA CAN KONUKSEVER: BU DEFANSLA İMKANSIZ

Geri dörtlünün hepsi kötüydü, özellikle de Bartra. Yenilen 2 golde net hatası vardı. Denswil konsantrasyondan uzaktı, Peres fizik olarak bitikti. Biraz Eren ayakta kalmaya çalıştı ancak onun da pozisyon almada yanlışları göze çarptı. Ve elbette Uğurcan Çakır… Trabzonspor’un kaptanı son yıllardaki en kötü maçlarından birini çıkardı, kalitesine yakışmayacak goller yedi.

Yusuf’a nasıl dayandı?

Trabzonspor’un aslında direnç ve iştah konusunda pek sıkıntısı yoktu. 1-0 geriye düştükten sonra da rakip 3-1’i bulduktan sonra da karşılık verdi, özellikle bazı oyuncular sahaya karakter koydu. Ancak Yusuf Yazıcı’nın bu haliyle 45 dakika dahi oynaması, Orhan Ak hocanın başlı başına en büyük hatasıydı. Neyse ki Bardhi girdikten sonra takım toparlandı fakat doğru işleyen sistem, Markovic’in kenara alınmasıyla yine bozuldu. Biri çıkacaksa, o Visca olmalıydı. Çünkü fizik olarak hâlâ istenen düzeye ulaşamadı.

Gomez ve Abdülkadir…

Orta sahayı toparlayan Bardhi’nin sola çekilmesiyle üretkenliği azalan Bordo-Mavili takımda, gol bölgesinde tüm yük Gomez’e bindi. Zaten o da, ‘doğru adam, yanlış zaman’ lafının özeti gibi. Böyle bir sezonda, bu takımda kalitesine yazık oluyor. Dün de attığı golün yanı sıra 2 net fırsat hazırladı. Markovic ikisinde de direğe takıldı. Gomez gibi çabası boşa giden diğer oyuncu Abdülkadir Ömür. Kuntz tarafından yaşadığı ‘mobbing’e rağmen kafa olarak maça çok iyi çıktı, elinden gelenin fazlasını yaptı ancak dedik ya; bu savunmayla kazanmak mümkün olmadı!