Trabzonspor’a şok! Yıldız futbolcudan kötü haber…

Süper Lig’in 24’üncü haftasında Trabzonspor sahasında Ümraniyespor’a 2-1 kaybetmişti. Geçen sezon başarılı çıkış yakalayan ve 23 maçta 54 puan toplayan Karadeniz ekibi, bu sezon oynadığı 23 maçta ise 38 puan toplayabildi.

Tek hedef Türkiye Kupası

Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun istifasının ardından kongre sürecine giren bordo mavililer, 36 maçlık yenilmezlik serisini, ligin son sırasındaki Ümraniyespor’a yenilerek son kalesini de kaybetti. Tarihinin en maliyetli kadrolarından biriyle bu sezon hedeflerinden kopan teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki Karadeniz ekibinin bu sezon tutunacak tek dalı Ziraat Türkiye Kupası kaldı.

MR’ı çekildi

Avrupa’dan elenen, ligde de zirve yarışının uzağında kalan Bordo-Mavililer taraftarı önünde Akyazı’da tam 727 gün sonra yani 36 maçın sonunda kaybetti. Büyük bir seri biterken Fırtına’ya bir yıldızından da kötü haber geldi. Ümraniye karşısında sakatlanan ve oyuna devam edemeyerek 34’te yerini Naci Ünüvar’a bırakan Mahmoud Trezeguet’nin, MR sonuçları çıktı.

Tedavisine başlandı

Trabzonspor Kulüp doktoru Halil Polat tarafından yapılan açıklamada, Mahmoud Trezeguet’nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ uyluk arka bölgesi hamstring kasında yaralanma olduğu ve oyuncunun tedavisine başlandığı belirtildi.