Trabzonspor’a sürpriz teknik direktör adayı! Süper Lig’de şov yapıyor…

Trabzonspor’da kongre sürecinin tamamlanmasının ardından başkanlığa oturmaya hazırlanan Ertuğrul Doğan ve yönetimini, yoğun ve zorlu bir başlangıç süreci bekliyor. Yeni yönetim, şimdiden çalışmalarını sürdürürken takım da Orhan Ak yönetiminde hazırlıklara devam ediyor.

Seriye devam etmek istiyor

Adana Demirspor’u 4-1 gibi farklı bir skorla geçen sonrasında Gaziantep FK maçını hükmen kazanan Fırtına, milli ara dönüşünde de seriye devam etmek istiyor. Bu doğrultuda ara sonrasında oynanacak Kayserispor maçında kanat organizasyonları ile rakibini devirmek isteyen Trabzonspor, serisini sürdürüp, yaralarını sarmak istiyor. Orhan Ak yönetimindeki Bordo-Mavililer, ligi Avrupa potalarında bitirmekten başka bir şey düşünmüyor.

16 milyon Euro lazım

Bordo-Mavililer’de kongre süreci tek aday Ertuğrul Doğan’ın resmen başkanlık koltuğuna oturmasıyla beraber tamamlanacak. Ahmet Ağaoğlu’nun istifasının ardından vekaleten başkanlık görevini üstlenen Doğan’ın dönemi resmen başlar başlamaz kulübe ciddi bir girdi sağlaması gerekecek. Biriken ve acil ödenmesi gereken borçlar nedeniyle acil 16 milyon Euro ödemeyle işe başlayacak olan Ertuğrul Doğan bu nedenle bir süredir kaynak arayışı içerisindeydi. Bu doğrultuda yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat edildiği ifade edildi. Doğan’ın ötelenmeden ödenmesi gereken bu rakamın yarısını toparladığı kaydedildi.

Seferberlik ilan edildi

Listesine aldığı yeni isimlerle bu konuda çalışmalarına devam eden Doğan’ın kalan bölüm için de camiadan ciddi bir seferberlik ilan ettiği gelen haberler arasında. Futbolcuların biriken alacakları ve transfer taksitleri için verilen taahhütlerin yerine getirilmesinin ardından teknik ekip ve gelecek sezonun planlaması için kolları sıvayacak olan Fırtına’nın yeni patronunu yoğun ve zorlu bir başlangıç süreci bekliyor.

Stat sponsoru ilk hedef

Karadeniz temsilcisinde göreve geçmesiyle beraber kulübün gelir kalemlerini artırmak isteyen ve şimdiden bu konuda hummalı bir çalışma içerisinde olan Doğan’ın önceliğini stat isim sponsorunu verdiği bildirildi. Uluslararası düzeyde markalarla bu konuda görüşmeler yapan Ertuğrul Doğan camiaya yeni müjdeler vermek adına da hazırlık içerisinde.

Dört günde iki kritik sınav

Trabzonspor’un, Milli ara sonrası maç programı netleşti. TFF’den yapılan açıklamaya göre, 1 Nisan Cumartesi günü Fırtına, evinde Kayserispor’u konuk edecek. 4 Nisan Salı günü ise Türkiye Kupası’nda Ankaragücü ileçeyrek final maçı var. Devamındaki fikstür şöyle; 8 Nisan: Kasımpaşa (d), 16 Nisan: Beşiktaş, 20 Nisan: Sivasspor(d), 29 Nisan: Konyaspor(d), 8 Mayıs: Ankaragücü.

İki maça Ak çıkacak

Olağanüstü seçime tek liste ile girecek Ertuğrul Doğan’ın hoca tercihi merak konusu. Abdullah Avcı’nın istifası sonrası takım geçici olarak yardımcısı Orhan Ak’a emanet edilirken, genç çalıştırıcının Nisan ayının başındaki Kayserispor ve Ankaragücü maçlarına çıkması yüksek ihtimal gözüküyor.

Sergen Yalçın pahalı geldi

Boştaki hocalardan Sergen Yalçın için geçtiğimiz günlerde aracılar vasıtasıyla nabız yoklaması yapıldı. Ancak Yalçın’ın yıllık ücreti pahalı geldi. Beşiktaş’ta son olarak 30 milyon TL kazanan Sergen hocanın, aynı seviyede bir ücret beklentisi var. Trabzonspor Yönetimi ise takım maliyetini düşürmeye hazırlandığı süreçte yeni teknik direktörüne bu rakamları vermek istemiyor. Ayrıca Sergen hocanın transferde de bütçe isteyeceği konuşuluyor.

Yeni kontrat önerilmedi

Yeni yönetim, pazar günkü seçimden sonra teknik direktör adaylarını gündeme yatıracak. Yerli isimlere ağırlık verilse de, yabancı opsiyonu açık. Adana Demirspor’la sezon sonunda kontratı bitecek olan Vincenzo Montella, 1 numaralı hedef. Teknik adam konusunda sezon sonu beklenirse, mevcut durumda takım bir geçiş hocasına emanet edilecek. Ligin flaş takımlarından biri olan Adana Demirspor, Avrupa mücadelesi verirken, Montella ligde 1.75 puan ortalaması yakaladı. Güney ekibinin henüz yeni kontrat teklif etmediği Montella’nın, kariyerine Türkiye’de devam etmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Ligi bilen hocalar…

Bir başka aday Slaven Bilic. Championship ekiplerinden Watford ile yollarını ayıran Hırvat hoca, yıllarca Beşiktaş’ı çalıştırırken, Süper Ligi iyi tanıyor. Hem Montella’nın hem de Bilic’in ortak özelliği, yabancı olmalarına rağmen Türkiye’yi ve Süper Lig’deki dinamikleri iyi bilmeleri. Yerlide ise Fatih Tekke ön plana çıkıyor. Fakat onun da İstanbulspor’la kontratı var ve kulübü kümede kalma savaşa veriyor. Dolayısıyla yakın zamanda Trabzonspor’a gelmesi mümkün değil.

FANATİK ÖZEL / Süleyman Hatısaru