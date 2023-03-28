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27 Mart 2023
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Trabzonspor’a talih kuşu! Yıldız oyuncu için rakamı duyurdular

Alaturka Online
Alaturka Online

Yaz transfer döneminde Andreas Cornelius’u 6 milyon Euro’ya eski kulübü Kopenhag’a satan Bordo-Mavililer, yerine Valencia’dan Maxi Gomez’i almıştı. Uruguaylı futbolcu geride kalan süreçte tam olarak beklenen katkıyı gösteremedi. Ülkesi Uruguay’la Dünya Kupası’nda mücadelede eden, Bordo-Mavili formayla da Süper Lig ve Avrupa’da forma giyen yıldız oyuncu için Trabzonspor iyi bir öneri gelmesi durumunda teklifi değerlendirmeye sıcak bakıyor. 26 yaşındaki forvetin en ciddi talibi ise Celta Vigo.

Yıldız isim de dönmeye hazır

İspanya basını, Celta Vigo’nun Maxi Gomez için hazırladığı teklifi açıkladı. Elgoldigital’in haberine göre; La Liga ekibi Trabzonspor’un forveti konusunda aylardır çok istekli ve sezon sonunda 6 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli ödemeye hazır. İspanya medyasına göre, kulüplerin anlaşması durumunda Gomez’in La Liga’ya dönmekten mutlu olacağı belirtildi.

6 gol, 6 asistle oynuyor

Bordo-Mavililer, Uruguaylı yıldızı Valencia’dan 3 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı. 26 yaşındaki santrfor, Trabzonspor’da çıktığı 25 maçta 6 gol atarken, 6 asist yaptı.

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