Trabzonspor’a transferde bomba isim! Dünya yıldızı gelmeye hazır…

Trabzonspor, özellikle Edin Visca’nın sakatlığından kaynaklı kadrosuna bir takviye gerçekleştirmek istiyor. Bordo-Mavililere bu noktada bomba bir öneri gelmiş durumda. Transfer çalışmaları sürerken Süper Lig’de de öncelikle deplasmandaki galibiyet hasretinin sonlandırılması hedefleniyor.

ŞİMDİ SIRA DEPLASMANDA

Dünya Kupası arası sonrası Akyazı’da çıktığı 4 lig maçını da kazanan Trabzonspor, bu karşılaşmalarda toplam 10 gol attı ve hiç gol yemedi. İç sahada 35 maçlık müthiş bir seriye sahip olan Bordo-Mavililer, deplasmandaki kötü seriye yarın Hatay karşısında son vermek istiyor.

Karadeniz ekibi, Hatay’da kazanması durumunda ligde 119 gün sonra dışarıda galip gelecek. Fırtına en son 1 Ekim’de Kayserispor’u mağlup etmişti.

MAREK HAMSIK DEVAM EDİYOR

Sakatlık riski nedeniyle teknik direktör Abdullah Avcı’nın son maçlarda idareli şekilde kullandığı Marek Hamsik’in, ara transferde takımdan ayrılabileceği konuşuluyordu.

Slovak yıldızın, efsanesi olduğu Napoli’ye gidebileceği ve şampiyonluğa yürüyen kadroya gireceği iddia edilmişti. Ancak 36 yaşındaki maestronun sezon sonuna kadar Trabzonspor’da kalıp, sözleşmesini tamamlayacağı öğrenildi.

JEAN GBAMIN GERİ DÖNDÜ

Sakatlığı nedeniyle son 3 resmi maçta kadroda yer almayan Gbamin, antrenmanlarda takımla çalışmaya başladı. Kendisini iyi hisseden ve test sonuçları da başarılı olan Fildişili orta saha oyuncusunun, Hatay deplasmanına götürülmesi bekleniyor.

Öte yandan hafif ağrıları bulunan Hamsik, Gomez, Peres, Abdülkadir ve Siopis de dünkü taktik idmanda yer aldılar.

AVCI’DAN AYNI SİSTEM

Visca’nın yokluğunda 4-4-2 düzenine geçen Abdullah Avcı, İstanbulspor karşısında sergilenen performanstan ve farklı galibiyetten memnun kaldı. Tecrübeli hoca, yarın Hatay deplasmanında da aynı sistemi uygulayacak.

Sağ kanatta sıkıntı yaşayan Trabzonspor’da, Abdullah Avcı hem sistemi hem de dizilişi değiştirdi. Çift forvete dönen başarılı hoca, merkezde baklava şeklinde 4 ismi oynatıyor. Bekleri de kanat oyuncusu olarak öne çıkarıyor. Son İstanbulspor maçında alınan 4-0’lık galibiyet ve futbolcu grubunun sisteme uyumu hocayı mutlu ederken, Avcı aynı şekilde devam edecek. Orta alanda Siopis, Abdülkadir, Bakasetas ve Yusuf Yazıcı dörtlüsünün olması bekleniyor. Önlerinde ise Maxi Gomez ile Djaniny’nin başlaması yüksek ihtimal. Bir diğer seçenek ise Djaniny’nin yerine Trezeguet’nin oynaması. Mısırlı yıldız, 11’e dönse dahi kanatta değil, yardımcı forvet olarak ileri uçta görevlendirilecek.

TRABZON’A BOMBA BİR ÖNERİ DAHA: FLORIAN THAUVIN

Sağ kanat arayışlarını sürdüren Trabzonspor’a, Yarmolenko’nun ardından flaş bir oyuncu daha teklif edildi. Menajerler, Tigres’le sözleşmesini fesheden 30 yaşındaki Thauvin’i Türkiye’ye getirebileceklerini söyledi. Ancak oyuncunun yüksek maaşı el yakıyor.

Visca’nın en erken 1 ay sonra antrenmanlara başlayacak olması nedeniyle sağ tarafa mutlaka bir oyuncu transferi düşünülüyor. Bordo-Mavililer, henüz futbolcu satışı gerçekleştiremediği için daha düşük maliyetli isimler üzerinden ilerlerken, Dino Hotic ve Efecan Karaca ön plana çıkıyor. Ancak menajerler tarafından da kulübe sürekli yeni yıldızlar öneriliyor. Yarmolenko’nun ardından teklif edilen son oyuncu; Florian Thauvin. 30 yaşındaki Fransız yıldız, sezon başında astronomik bir ücretle Tigres’e gitmişti. Meksika’da mutlu olmayan ve kulübüyle sözleşmesini fesheden tecrübeli sağ kanat, 6 milyon Dolar’lık maaşının da yarısından vazgeçmiş oldu.

Meksika’da 10 maçta 3 gol, 2 asistlik performans gösteren Thauvin’in, 2018’de Marsilya forması giyerken piyasa değeri 50 milyon Euro’ya çıkmıştı.

İmza parası istiyor

Menajerler, Thauvin’i Türkiye’ye getirebileceklerini söylüyor ancak yıldız ismin yüksek maaşı el yakıyor. Bonservisi elinde olduğu için gideceği kulüpten imza parası talebi bulunan Thauvin’in, son maaş isteği ve toplam maliyeti araştırılacak. Buna göre hareket edilecek.

ÖNCE KONTENJAN SORUNU ÇÖZÜLMELİ

Trabzonspor’da Peres’in dönüşüyle birlikte yabancı sayısı 14’e çıktı ve 1998 doğumludan genç oyuncular için ayrılan artı 1 kontenjan kriterini karşılayan isim yok. Dolayısıyla hali hazırda 8 Şubat tarihine kadar 1 isimle yolların ayrılması gerekiyor. Eğer yabancı transferi yapılacaksa, 2 oyuncu gönderilmeli. Djaniny, Enis Bardhi ve Larsen gibi isimler için teklif beklenirken, henüz kulübe resmi anlamda ulaşan bir şey yok. Bordo-Mavililer’de gidenlerin durumuna göre kanat transferi netleşecek ve somut adımlar atılacak.