Trabzonspor’da 10 futbolcu yolcu! İşte o isimler…

Trabzonspor, Milli arada hazırlıklara start verdi. Bordo-Mavililer, Abdullah Avcı’nın istifası sonrası takımın başına geçen Orhan Ak yönetiminde hafif tempoda bir idman gerçekleştirdi. Milli oyuncular çalışmaya katılmazken, Orhan Ak göreve devam edecekmiş gibi çalışmalarını sürdürüyor. Trabzonspor, Nisan ayının başında Kayserispor ile ligde karşılaşacak, 4-5 Nisan’da ise Türkiye Kupası’nda Ankaragücü ile çeyrek final maçı var.

5.5 ay sonra kazandı!

Süper Lig’de son dış saha galibiyetini 1 Ekim’de Kayserispor’a karşı alan Trabzonspor, sonrasında çıktığı 6 deplasman mücadelesinde 4 yenilgi ve 2 beraberlik yaşadı. Bordo-Mavililer, bu hafta Gaziantep FK ligden çekildiği için normalde deplasmanda oynayacağı maçı 3-0 hükmen kazanmış oldu. Böylelikle 5.5 aylık hasret, oynamadan sona erdi! Milli ara sonrası Kayseri’yi konuk edecek olan Fırtına, sonrasında Kasımpaşa deplasmanına gidecek.

Dorukhan Toköz A Milli Takım’da!

A Milli Takımımız, Ermenistan maçı hazırlıklarına Riva’da başlarken, idmanda sürpriz bir isim vardı: Dorukhan Toköz. Sezon başında çapraz bağları kopan ve sonrasında dizinden bir operasyon daha geçiren başarılı orta saha oyuncusu, rehabilitasyon çalışmalarını Ay-Yıldızlı oyuncularla yapıyor. Stefan Kuntz’un izniyle Riva’da çalışan Dorukhan, 1 ay içinde sahalara dönmeye hazırlanıyor.

Batuhan müthiş başladı!

Geçtiğimiz sezon Bursaspor’dan kadroya katılan Batuhan Kör, sezon başında Manisa FK’ya kiralanmıştı. Ege ekibinde mutsuz olan ve 1461 Trabzon’a kiralanan 22 yaşındaki forvet, yeni takımında çıktığı 2 maçta da gol attı, 1 de asist yaptı. Sezon sonunda Trabzonspor’a dönecek olan Batuhan Kör, teknik heyetin gözüne girip forma şansı bulmayı hedefliyor. Batuhan gibi Enis Destan, Emrehan Gedikli, Kerem Şen gibi gençler de kiralık gönderilmişti.

Kadroda temizlik

41 milyon Euro’luk net maaş bütçesiyle sezona başlayan ancak hem Avrupa’ya hem de ligdeki zirve yarışına havlu atan Trabzonspor, önümüzdeki yıl mecburen küçülmeye gidecek. Hali hazırda sezon sonuna kadar ödenmesi gereken 30-32 milyon Euro’luk ciddi bir rakam var. Dolayısıyla yeni başkan Ertuğrul Doğan’ın, yaz döneminde kadroda ciddi bir temizlik operasyonu yapması bekleniyor.

Bardhi ilk sırada…

İlk etapta 5 isim yolcu Sözleşmesi sona erecek Hamsik’in yanı sıra, kiralık kontratları bitecek olan Yusuf Yazıcı, Gbamin, Naci Ünüvar ve Lazar Markovic’le vedalaşılacak. Marc Bartra, Bruno Peres ve Vitor Hugo’nun ülkelerine dönmek istedikleri konuşuluyor. Peres ile Hugo’ya Brezilya’dan pek çok teklif var. Kariyeri kupalarla dolu olan Bartra’ya da bazı La Liga ekipleri talip. Sezon başında 3 milyon Euro’ya Levante’den transfer edilen Enis Bardhi, satış listesindeki ilk isimlerden.

Sürprizler de olabilir

Geçtiğimiz ay Al Sharjah’a kiralık gönderilen Djaniny, Suudi Arabistan ekibinde çıktığı 7 maçta 5 gol atarken, 1.5 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu kullanmaları neredeyse kesin. Bu 10 oyuncuya, teklif gelmesi halinde Umut Bozok ve Larsen gibi isimler de eklenebilir. Kadronun kalanıyla ilgili kararı ve planlamayı ise yeni teknik direktörün yapması bekleniyor. Kısacası Fırtına, yine ciddi bir transfer hareketliliği yaşayacak.