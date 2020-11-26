TRABZONSPOR’DA Abdullah Avcı etkisi kendisini göstermeye başladı. Göreve başladığı ilk gün takım savunmasındaki zafiyete dikkat çeken ve bu sorunu çözmeye yönelik çalışmalara ağırlık veren Avcı, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta iç sahadaki 11 maçlık gol yeme serisine son verdi.

Avcı’nın yeni hedefi takım savunmasını oturtup, kazanma alışkanlığı yakalamak. Camia da bu hedefin kısa sürede sonuca ulaşacağına inanıyor. Aynı zamanda takımın da oyun içerisinde belirli aralıklarla yaptığı başarılı işler umut verirken, yakalanan bu havanın sürdürülebilir olması noktasında camiada beklentiler de arttı.

İYİ BAŞLAYANLAR LİSTESİNE GİRDİ

FIRTINA’NIN başında iç sahada ilk lig maçına çıkan son 6 teknik adam da kazandı. Ziya Doğan; Adana, Ersun Yanal; Osmanlı, Tolunay Kafkas; G.Antep, Şota; Bursa, Hüseyin Çimşir; Kasımpaşa ve son olarak Abdullah Avcı, ilk iç saha maçında Erzurum’u mağlup etti.