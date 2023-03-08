Trabzonspor’da Abdullah Avcı’nın yerine büyük sürpriz!

Bordo-Mavililer’de geleceği belirsiz olan Abdullah Avcı, dün resmen görevinden ayrıldı. 59 yaşındaki çalıştırıcı, dün İstanbul’da başkanlığa aday olan Ertuğrul Doğan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Doğan, Avcı’dan kalmasını istedi. Fakat deneyimli teknik adam hem kendisinin hem de kulübün daha fazla yıpranmaması için kongre sürecinde yeni yönetimin önünü açmak için istifa ettiğini belirtti. Avcı, bugün takımıyla ve teknik ekibiyle vedalaşacak.

Tazminat talebi yok

Avcı’nın, Karadeniz ekibi ile 2.5 yıllık sözleşmesi kalmıştı. Fakat başarılı çalıştırıcı, kalan sözleşmesi için bir tazminat talep etmedi. Öte yandan Avcı, geçmişe yönelik alacaklarının da bir kısmını bırakmayı hedefliyor.

Tüm bu gelişmeler sonrasında Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı görevinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından açıkladı.

Avcı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Bazen durmak gerekir. Derin bir nefes almak, çok fazla düşünmemek ve olacaklara güvenmek gerekir. Çok sevdiğim Trabzonspor’a ve bu güzel şehrin güzel insanlarına, hiç bir maddi talebim olmadan, koşulsuz, beklentisiz hoşçakal deme vakti geldi. Trabzonspor taraftarı coşkuludur. Beklentileri büyüktür. Hep kazanmak ister.

Kaybetmeye tahammülü yoktur ve bütün bunlara hakkı vardır. Biz fırtınalı topraklara, bilerek geldik. Onlara çok uzun süre özlemini çektikleri bir şampiyonluğu yaşattığımız için gururluyum. Taraftara, şehrin güzel insanlarına, görevlilere, oyuncularıma, yönetim kurulundaki tüm özverili insanlara sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum.”

“Buraya gelmeme, burada kalmama, hayatımın en güzel anılarını yaşamama vesile olan Sayın Ertuğrul Doğan’a ise apayrı bir Şükran borcum var. Onu unutmayacağım. Hiç kimse unutmasın. Şampiyon Trabzonspor, geriye değil ileriye gitmeli. Bölünmemeli, birleşmeli. Kazandıklarını yitirmemeli ve çok güçlü bir yönetimle çok daha parlak günler görmeli. Trabzon’u ve Trabzonspor’u seviyorum. Hakkınızı helal edin.”

2 aday var!

Başkan adayı Ertuğrul Doğan’ın, Avcı sonrasında görüşmeyi planladığı ilk isim Sergen Yalçın olacak. Eğer Yalçın ile anlaşma sağlanamazsa kulüp içerisinden birinin sezon sonuna kadar takımı çalıştırması bekleniyor.

Bir diğer alternatif ise Çağdaş Atan… Şu anda Kayserispor’u çalıştıran genç teknik adamın, düşük bütçelerle yakaladığı başarılar nedeniyle üst sıralarda yer aldığı öğrenildi.

Abdullah Avcı ne yaptı?

■ Ligde; 93 maçta 184 puan topladı ve maç başına 1.98’lik bir puan ortalaması yakaladı. İç sahada bu rakam 47 maçta 103 puan ve 2.20, dış sahada ise46 maçta81 puan ve 1.76’lık bir sonuç verdi.

■ Trabzonspor’u 37 yıl sonra ligde şampiyon yaptı.

■ Trabzonspor’da 2019- 2020’de ve 2021-2022’de Süper Kupa kazandı.

■ Bordo-Mavililer’in 1979- 1980’deki 28haftalık liderlik rekorunu41 yıl sonra geride bıraktı ve tam 30haftaya ligin zirvesinde kaldı.

■ Trabzonspor; ligde iç sahada 36 maç kaybetmedi. Avcı; en son 29Ekim 1988ile 7 Nisan 1991’deki 43 maçlık serinin ardından Trabzonspor’a 31 yıl sonra en uzun serisini yaşattı.

■ 17 sezon sonra Trabzonpor’a en uzun galibiyet serisini yaşattı. Fırtına en son 2003- 2004’te 11 maç üst üste kazanmıştı, Avcı’yla geçen sezon8ve 15. haftalar arası 8 galibiyet aldı.

■ Bu 8 maçlık galibiyet; Abdullah Avcı’nın teknik direktörlük kariyerindeki en uzun seri oldu.

■ Trabzonspor’a tarihinin deplasmandaki en uzun serisini yaşattı. Avcı’lı Fırtına’nın; ligde tam 24 maç üst üste rakip sahada bileğini büken olmadı.

Başkanlık için yeni iddia

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun istifası sonrasında asbaşkan Ertuğrul Doğan, bu göreve geçici olarak gelmişti. Bu gelişmeler doğrultusunda Doğan, dün resmen adaylığını açıkladı. Trabzonspor’da gerçekleştirilecek olan seçim öncesinde kulislerde ismi yönetim listesinde anılan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski yöneticisi Mustafa Hacıkerimoğlu’nun kente gelerek, kongre sürecinde izleyeceği yol haritasını belirlemek adına görüşmeler yapacağı iddia edildi. Trabzonspor’da başkan adaylığı konusunda kapı arkasında konuşulan isimler arasında eski yönetici ve asbaşkan Mehmet Yiğit Alp ile eski başkan İbrahim Hacıosmanoğlu’nun adı da geçiyor.

FANATİK ÖZEL / Safa Can Konuksever