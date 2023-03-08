Trabzonspor’da Abdullah Avcı’sız ilk idman

Süper Lig’in 25’inci haftasında Adana Demirspor ile karşılaşmaya hazırlanan Trabzonspor’da çalışmalar, Ahmet Ağaoğlu ve Abdullah Avcı’nın istifalarının gölgesinde başladı. Geçtiğimiz hafta sahasında HangiKredi Ümraniyespor’a mağlup olarak evindeki 36 maçlık yenilmezlik serisini sonlandıran bordo-mavili ekip, 2 günlük iznin ardından bugün toplandı.

Görevinden istifa eden ve bugün son kez kulübe gelen Abdullah Avcı ile vedalaşan futbolcular saat 16.00’da idmana çıktı. Abdullah Avcı’nın yardımcısı olarak kulüpte görev yapan Orhan Ak yönetiminde çalışan bordo-mavililer, dinamik ısınmanın ardından 5’e 2 çalışma ve çift kale maç ile tamamlandı.

Karadeniz ekibi, yarın yapacağı antrenmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.