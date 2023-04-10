Trabzonspor’da acı tablo! 1 senede şampiyonluktan sıfıra

1 sene önce Nisan ayında şampiyonluk şarkıları söyleyen Bordo-Mavili camia, bu kez hedefsiz şekilde sezonun bitmesini bekliyor. Önce Avrupa’dan elenen, sonra zirve yarışına havlu atan Trabzonspor, Türkiye Kupası’ndan da elendi. Rakamlar da acı tabloyu gözler önüne seriyor. İşte detaylar…

38 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor, 1 senede dibe vurdu. Geçtiğimiz sezon 27. haftada zirvede en yakın rakibine 16 puan fark atan Fırtına’nın sadece 1 mağlubiyeti vardı. 51 gol atıp, 20 gol yiyen Karadeniz ekibi, bu kez 27 maçlık periyotta tam 9 yenilgi aldı. Kalesinde 38 gol gören Bordo-Mavililer, lider Galatasaray’ın 19 puan gerisinde.

5 kulvarda hüsran

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve son olarak Konferans Ligi’ne sırasıyla veda eden Trabzonspor, ligde şampiyonluk yarışına aylar önce havlu attı, tek hedefi olan Türkiye Kupası’na da çeyrek finalde el salladı. Sezonun bitmesine 9 hafta varken hedefsiz duruma düşen Trabzonspor’un hocası bile yok. Taraftarlar maçlara gelmiyor, Akyazı tribünleri en boş zamanını yaşıyor.

Yıldızlar dibe vurdu

Sezon başında yüksek kontratlarla kadroya katılan yıldızlar performans olarak sınıfta kalırken, Nwakaeme ve Cornelius gibi kilit isimlerin yokluğu derinden hissediliyor. Mevcut ortamda Uğurcan, Bakasetas, Hamsik gibi lider oyuncular da sahaya karakter koymakta zorlanıyor. Tüm bu gidişata yeni başkan Ertuğrul Doğan da çare olamadı.

8 günde 2 hoca!

Doğan yönetiminde çıkılan 3 maçı da kaybeden Trabzonspor’un kulübesinde 8 günde 2 farklı hoca yer aldı. Ancak ne Orhan Ak ne de İhsan Derelioğlu fark yaratamadı. 14 yıl aradan sonra ligde üst üste 5 deplasman maçını kaybeden Fırtına, en son 6 ay önce Kayserispor’u yenmişti. Trabzonspor, kalan 9 haftanın 5’inde Sivas, Konya, Fenerbahçe, Giresun ve Başakşehir deplasmanlarına gidecek.

Safa Can Konuksever