Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik sorumlu Orhan Ak yönetiminde saat 11.30’da başlayan idmanda, dinamik ısınmanın ardından koordinasyon ve 5’e 2 çalışması yapıldı. Dar alan oyunlarıyla devam eden antrenman çift kale maç ile tamamlandı.
Trabzonspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını yarın yapılacak antrenmanla sürdürecek.
Trabzonspor’da Adana Demispor hazırlıkları sürüyor
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik sorumlu Orhan Ak yönetiminde saat 11.30’da başlayan idmanda, dinamik ısınmanın ardından koordinasyon ve 5’e 2 çalışması yapıldı. Dar alan oyunlarıyla devam eden antrenman çift kale maç ile tamamlandı.