Trabzonspor’da Adana Demispor hazırlıkları sürüyor

Yazan:
Alaturka Online
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Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik sorumlu Orhan Ak yönetiminde saat 11.30’da başlayan idmanda, dinamik ısınmanın ardından koordinasyon ve 5’e 2 çalışması yapıldı. Dar alan oyunlarıyla devam eden antrenman çift kale maç ile tamamlandı.
Trabzonspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını yarın yapılacak antrenmanla sürdürecek.

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