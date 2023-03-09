Trabzonspor’da Ahmet Ağaoğlu’na adaylık baskısı!

Trabzonspor’da Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun istifası ve alınan olağanüstü kongre kararında süreç ilerliyor.

Kulislerde ismi yönetim listesinde anılan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski yöneticisi Mustafa Hacıkerimoğlu’nun kente gelerek, kongre sürecinde izleyeceği yol haritasını belirlemek adına görüşmeler yapacağı iddia ediliyor.

Trabzonspor’da başkan adaylığı konusunda kapı arkasında konuşulan isimler arasında eski yönetici ve asbaşkan Mehmet Yiğit Alp ile eski başkan İbrahim Hacıosmanoğlu’nun adı geçiyor.

İlk aday Ertuğrul Doğan

Trabzonspor’da olağanüstü genel kurul kararı alınmasından sonra başkan Ahmet Ağaoğlu görevinden istifa etmişti. Ağaoğlu’nun istifasının ardından göreve vekalet eden asbaşkan Ertuğrul Doğan, teknik direktör Abdullah Avcı’nın istifa kararından sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla başkanlığa aday olduğunu duyurmuştu.

Çevresi ikna turlarında

Fakat bu kez Ağaoğlu kanadında flaş bir gelişme yaşandı. Son gelen haberlere göre camianın kendisine vereceği desteğe göre yeniden aday olacağı ihtimali gündeme gelen Ağaoğlu için çevresinin de ikna çabalarında olduğu öne sürülmüştü.

Desteği buldu…

Bu gelişmeler doğrultusunda Ağaoğlu’nun, istifa etmesine rağmen güçlü isimlerden destek bulduğu bilgisine ulaşıldı. Özellikle kurucu üyelerin ve camiada sözü geçen isimlerin Ağaoğlu’nun yeniden aday olması için baskı yaptığı öğrenildi. Ahmet Ağaoğlu, eğer ikna edilirse başkanlık için adaylığını açıklayacak.