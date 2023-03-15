Trabzonspor’da Ahmet Ağaoğlu’ndan çarpıcı hamle!

Trabzonspor’da gerçekleştirilecek seçim öncesinde heyecan sürüyor. Şu ana kadar sadece Ertuğrul Doğan, adaylığını açıkladı. Ahmet Ağaoğlu ise henüz resmi bir açıklama yapmadı. Adaylık başvuruları ise 17 Mart saat 18.00’e kadar devam edecek. Trabzonspor’da ilk kongre 18-19 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek. Eğer yeterli çoğunluk sağlanmaz ise ikinci ve başkanın seçileceği genel kurul 25-26 Mart tarihlerinde Hayri Gür Spor Salonu’nda yapılacak.

Doğan krize çare arıyor

Trabzonspor’da başkan adayı Ertuğrul Doğan, kulübün mali krize çağre arayışı içerisinde… Şu ana kadar 10 milyon Euro’luk bir kasa kolaylığı sağlayan Doğan daha fazla kaynak aktaramıyor. Bu yüzden Ertuğrul Doğan, Bordo-Mavili ekibe finans bulabilmek adına arayışlarını sürdürüyor. Doğan’ın hedefi ise kongre yarışına kadar kulübün bu ay içerisinde yapması gereken ödemeleri gerçekleştirebilmesi adına kaynak bulmak ve elini güçlendirmek.

Ağaoğlu’ndan dev finansman

Başkanlık görevinden istifa eden Ahmet Ağaoğlu, geçtiğimiz hafta Dubai’ye gitti. Ağaoğlu’nun, burada dünyaca ünlü bir finans firmasıyla görüşme yaptığı öğrenildi. Ağaoğlu’nun, başta stat sponsorluğu olmak üzere geniş kapsamlı uzun süreli bir sponsorluk için el sıkıştığı bilgisine ulaşıldı. Ahmet Ağaoğlu, eğer başkan adayı olur ve seçilirse firmayı açıklayacak. Stadın ismi başta olmak üzere birçok alanda Trabzonspor’a büyük bir kaynağın yaratılması hedefleniyor. Bu arada Ağaoğlu’nun, kararını çok kısa bir süre içerisinde açıklaması bekleniyor.