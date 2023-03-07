Trabzonspor’da Ahmet Ağaoğlu’nun istifası kabul edildi

Trabzonspor’da Ahmet Ağaoğlu’nun istifasının ardından olağan üstü kongre sürecine gidilirken, başkan vekili ve asbaşkan Ertuğrul Doğan yönetiminde ilk yönetim kurulu toplantısı yapıldı. Toplantı sonrası alınan kararlar Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirildi.

Trabzonspor’dan KAP’a yapılan açıklamada, Ahmet Ağaoğlu’nun başkanlık ve icra kurulu başkanlığı görevinden istifasının kabul edildiği ve yerine Ertuğrul Doğan’ın görev yapacağı belirtildi. Açıklamada yönetim kurulu üyeliğine ise ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Sami Karaman’ın getirildiği de bildirildi.