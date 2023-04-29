Trabzonspor’da Bakasetas korkusu! Fenerbahçe maçında oynayacak mı?

Trabzonspor, Süper Lig’in 32. haftasında Konya deplasmanına çıktı. Fırtına’nın başındaki ilk maçına Sivasspor karşısında çıkan ve sahadan 4-1’lik yenilgiyle ayrılan Nenad Bjelica, Konyaspor deplasmanında kazanıp beyaz bir sayfa açmak için sahaya çıktı.

BAKASETAS 100 MAÇINA ÇIKTI

Trabzonspor’un geldiği günden bu yana en sevilen isimlerinden biri olan ve geçen sezon da kazanılan şampiyonluğun başrol isimlerinden olan Bakasetas, Konyaspor’a karşı ilk 11’de görev aldı. Böyle Yunan futbolcu Trabzonspor formasıyla 100. maçına çıkarak ‘dalya’ dedi.

KIRMIZI KART

Maçın 45+2. dakikasında Bakasetas ile Soner Dikmen, girdiği mücadelenin ardından hakem Trabzonspor lehine faul düdüğü çaldı. Bu esnada hem Bakasetas hem de Soner yerde kaldı. Sağlık ekipleri oyuncuların tedavileri için sahaya girdi.

Uzun bir süre bekleyişin ardından dakikalar 45+5. dakikayı gösterdiğinde VAR, hakemi pozisyonu izlemesi için ekrana davet etti. Kenara gelen Cihan Aydın, Bakasetas’ın hareketinin kırmızı kart olduğuna kanaat getirdi ve Yunan oyuncuya kartını gösterdi.

RAKİBİNDEN ÖZÜR DİLEDİ

Direkt kırmızı kartla oyun dışında kalan Bakasetas oyundan çıkarken, rakibi Soner Dikmen’den özür dileyerek çıkması da dikkatlerden kaçmadı.

FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAYABİLECEK Mİ?

Ayrıca tecrübeli futbolcu için bir soru işareti de direkt kırmızı kart görmesi nedeniyle Bakasetas’ın kaç maç ceza alacağı…

Eğer tecrübeli futbolcu 2 maç ceza alırsa, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek ve takım arkadaşlarını zorlu deplasmanda yalnız bırakacak.