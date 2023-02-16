Trabzonspor’da Basel maçı öncesi anlamlı koreografi

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde temsilcimiz Trabzonspor, Son 16 Play-Off Turu maçında Basel’i konuk ediyor. Ülkemizde yaşanan deprem felaketi, karşılaşmanın havasını futboldan çok daha anlamlı bir noktaya taşımış durumda.

TÜM TÜRKİYE TEK YÜREK

Türk futbol dünyası deprem felaketi sonrası kuvvetli şekilde bir arada olmaya çalışıyor. Gelirinin depremzedelere bağışlanacağı Basel maçı için tüm Türkiye’den tüm takım taraftarları Akyazı’ya akın etti.

Eşsiz bir dayanışmanın yaşandığı futbol dünyasında TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve birçok kulübün temsilcisi destek için Trabzon’a geldi.

EN ANLAMLI KOREOGRAFİ

Akyazı’da maç önü koreografisinde de deprem felaketine ilişkin mesaj hakimdi. Yaşanan deprem felaketine ilişkin birçok mesaj, maç önü koreografisinde yer buldu.

Bu felakete kayıtsız kalmayan ülkelerin bayraklarının yer aldığı baretle bir arama kurtarma personelinin kucağında bir bebek resmedilirken enkaz görüntüsünün altından çıkan güçlü bir elin Türk bayrağını tutuşu da görselleştirildi.

Koreografinin arkasında ise, “Hep birlikte olacağız, yaralarımızı saracağız” mesajına yer verildi.