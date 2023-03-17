Trabzonspor’da başkan adaylığında son gün

Trabzonspor’da yönetim kurulunun ısrarıyla olağanüstü gelen kurula gidilmesi kararı alındıktan sonra başkan Ahmet Ağaoğlu istifa etmiş ve süreç başlamıştı. Ağaoğlu’nun istifasıyla göreve vekalet eden asbaşkan Ertuğrul Doğan, teknik direktör Abdullah Avcı’yla anlaşılarak yolların ayrılması kararı alındıktan sonra başkan adaylığını açıkladı. Görevi bırakan Ahmet Ağaoğlu da yeniden aday olmak için bir süre girişimde bulunduktan sonra adaylıktan vazgeçmişti.

Kulislerde çok sayıda isim konuşulsa da resmi aday olarak ilk ve şu ana kadar tek girişim Ertuğrul Doğan’dan geldi. Yönetim kurulu listesini tamamlayan, yapılacak acil ödemeler için kaynak oluşturan Ertuğrul Doğan, bugün saat 16.00’da resmi adaylık başvurusunu yapacak. İstanbul’da bulunan Doğan’ın listesini, yeni yönetimde de ismi yer alan başkan yardımcısı Zeyyat Kafkas, Divan Başkanlık Kurulu’na teslim edecek.

Trabzonspor’un 25-26 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulunda başkan adayı olmak isteyenlerin listelerini en geç bugün saat 18.00’e kadar divan başkanlık kuruluna teslim etmesi gerekiyor.

TRABZON,(DHA)