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14 Nisan 2023
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Trabzonspor’da Başkan Ertuğrul Doğan’dan teknik direktör adaylarına mesaj

Alaturka Online
Alaturka Online

Trabzonspor’da 25-26 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen kongrede göreve gelen yeni yönetim Beşiktaş maçıyla ilk büyük maçına çıkacak. Süper Lig’de ve Ziraat Türkiye Kupası’nda çıktığı 3 maçtan yenilgiyle ayrılan yeni yönetim, Beşiktaş maçından galibiyetle ayrılarak rahat bir nefes almak istiyor.

BİLETLERE YOĞUN İLGİ

Alınan üst üste sonuçların ardından Bordo-Mavili taraftarların da maçlara ilgisi azalmıştı. Fakat Beşiktaş derbisi öncesinde futbolseverler, biletlere akın etti. Şu ana kadar 30 binden fazla biletin satıldığı bilgisine ulaşıldı. Öte yandan satılmayan bilet sayısının ise yaklaşık 3 bin civarında olduğu da bildirildi.

İŞTE BAŞKANIN GÖRÜŞTÜĞÜ İSİMLER

Bu sezon beklentilerin altında kalan Trabzonspor’da Başkan Ertuğrul Doğan, yeni sezon için kolları şimdiden sıvadı… Ertuğrul Doğan, ilk olarak teknik direktör konusunu bir an önce çözmek istiyor. Bu doğrultuda başkan Doğan’ın, Sergen Yalçın, Slaven Bilic, İstanbulspor’dan Fatih Tekke, Kayseri’den Çağdaş Atan, Fatih Karagümrük’ten Andrea Pirlo ve son olarak da Hırvatistan Milli Takımı’nın hocası Zlatko Dalic ile görüştüğü öğrenildi.

BILIC VE PIRLO ÖN PLANDA

Doğan’ın, gündemindeki teknik adamlarla yaptığı görüşmelerde, “Önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak bir takım kuracağız. Tüm kupalara talibiz. Geçen sezon büyük bir başarı elde eden Trabzonspor’u tekrar geri getireceğiz” dediği öğrenildi. Bilic ve Pirlo’nun şu an için ön plana çıktığı bildirildi. Ancak iki hocanın da görevi kabul etmeleri durumunda, gelecek sezondan itibaren takımın başına geçme niyetinde oldukları konuşuluyor.

 

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