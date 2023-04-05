Trabzonspor’da bir yolcu daha! İşte hazırlanan teklif…

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından 1461 Trabzon FK’da kiralık olarak top koşturan 22 yaşındaki santrfor Batuhan Kör, görev aldığı 5 maçta sergilediği 4 gol, 2 asistlik performansıyla ön plana çıktı. 22 yaşındaki oyuncu, son olarak 1461 Trabzon FK’nın evinde Kırşehir Futbol Spor Kulübü’nü 5-1 yendiği karşılaşmada skoru belirleyen golü kaydetmişti.

İşte Sörloth’un yeni adresi

2019-2020 sezonunda Bordo-Mavili forma ile müthiş bir performans gösteren Alexander Sörloth, son olarak İspanya’da Real Sociedad’da kiralık olarak forma giyiyordu. Bu sezon 36 maçta 13 gol atan Norveçli yıldızla ilgili olarak flaş bir gelişme yaşandı. Sociedad’ın, Sörloth’un bonservisini RB Leipzig’ten alacağı öğrenildi. Bu doğrultuda 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesindeki madde gereğince 15 milyon Euro’luk bir ödeme yapılacak.

‘İyi şanslar ortağım…’

Trabzonspor’un Brezilyalı savunmacısı Vitor Hugo’nun kulüpten ayrılmasından sonra yıldız oyuncunun stoperdeki eski partneri Edgar le deveda mesajı paylaştı. Edgar, “İyi şanslar ortağım ve birlikte geçirdiğimiz tüm anlar için teşekkür ederim! Bu yeni sahnede başarılar, beraberiz” ifadelerini kullandı.

7 milyon Euro artı bonus

Karadeniz ekibinin en önemli oyuncularından biri olan Anastasios Bakasetas için Alman ekibi Wolfsburg’un ilgisi tam gaz devam ediyor. Alınan bilgiye göre Yeşil-Beyazlılar, yüksek bir bonservis bedeliyle Trabzonspor’u ikna etmeye çalışacak. Bundesliga temsilcisinin 7 milyon Euro’ya ek olarak Trabzon’a, bonusların da içinde bulunduğu paket bir teklif sunacağı bilgisine ulaşıldı. Sözleşmesi 2024’te bitecek Bakasetas’ın da, şartların oluşması durumunda gitmeye sıcak bakacağı konuşuluyor.

Gideceklerin sayısı artabilir

Yunan oyuncunun yanı sıra takımda sezon sonunda başka ayrılıkların da olması bekleniyor. Bruno Peres’in, ülkesi Brezilya’da döneceği gelen haberler arasında yer alıyor. Marc Bartra’ya, İspanya’dan talipler olduğu bildirildi. Enis Bardhi’nin de, 3 milyon Euro’luk bir bonservis bedeli getirmesi halinde, başka bir kulübe gitmesine izin verileceği öne sürüldü.