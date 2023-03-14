Trabzonspor’da çarpıcı hoca gelişmesi! Ertuğrul Doğan seçilirse…

Teknik direktör Abdullah Avcı, Ümraniye yenilgisinin ardından yapılan istifa tezahüratları sonucu görevinden ayrılırken, ekibini Trabzon’da bırakmıştı. Hem Ertuğrul Doğan hem de Avcı, 1 maçlığına Orhan Ak’ın takımı yönetmesini isterken, Adana Demirspor karşısında alınan 4-1’lik galibiyet sonrası Orhan hoca hem taraftarlarla hem de futbolcularla vedalaştı. 25-26 Mart’ta yapılacak başkanlık seçimi nedeniyle kulüpte belirsizlik havası hakim. Ancak süreç milli araya denk geldiği için hoca konusunda yeterli zaman var.

Daha önce maça çıkmıştı

Bordo-Mavililer, ligdeki Kayserispor maçına nisan ayının ilk günlerinde çıkacak. 1 hafta izin verilen futbolcuları, bu dönemde Trabzonspor Futbol İzleme Komitesi’nin başındaki İhsan Derelioğlu’nun çalıştırması bekleniyor. Yıllardır Bordo-Mavili kulüpte görev yapan 61 yaşındaki İhsan hoca, daha önce Avcı gelmeden Alanyaspor maçında takımın başında yer almıştı.

Muharrem Usta: Asla karışmam

Bir yandan hoca belirsizliği sürerken bir yandan da Karadeniz devinde seçim rüzgarları iyice esmeye başladı. Trabzonspor’un eski başkanlarından Muharrem Usta, Adana Demirspor maçını Akyazı Stadı’nda izlerken, “Aday mı oluyor?” dedikoduları artmıştı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Usta, “Ertuğrul Doğan’a başarılar diliyorum. Ahmet Ağaoğlu aday olursa ona da başarılar. Benimle aynı yönetimde olanların istedikleri aday lehine tercihte bulunmalarına asla karışmam. Buna hakkım da yoktur. Ben tarafsızım. Kulübümüz için hayırlısı neyse o olsun. Kazanan Trabzonspor olsun” dedi.

Ağaoğlu geri sayımda

Yurt dışından dönen Ahmet Ağaoğlu, adaylıkla ilgili kesin kararını 1-2 gün içinde verecek. Camiadan büyük destek gören, bazı eski başkanlar ile kurucu üyeler ve önemli iş adamlarının adaylık konusunda baskı yaptığı Ağaoğlu, son yılların en güçlü yönetimini oluşturmaya hazırlanıyor. Sadece maddi anlamda değil, vizyon olarak da güçlü bir kadro kurmak isteyen Ağaoğlu geri sayımda. Eski başkanlardan Muharrem Usta’nın ekibinde yer alan Gençağa Meriç ve Coşkun Bülbül’ün de adaylığının kesinleşmesi halinde Ahmet Ağaoğlu’nun listesinde olacağı öğrenildi.

Doğan’ın, Avcı planı

Başkanlık adaylığını açıklayan Ertuğrul Doğan’ın önünde geniş bir hoca listesi var. Ancak Trabzon kulislerinde son konuşulanlar, Abdullah Avcı’nın geri dönebileceği yönünde. Tecrübeli teknik adamla yakın dostluğu bulunan Doğan’ın, sezon sonuna kadar takımı geçici bir hocaya emanet edeceği ve yeni sezona Abdullah Avcı ile başlayabileceği iddia edildi. Öte yandan yönetim listesini büyük ölçüde oluşturan Doğan’ın ekibinde Nevzat Kaya, Taner Saral, Serkan Kılıç, Sami Karaman, Zeyyat Kafkas, Cemal Ertürk gibi isimlerin olduğu belirtiliyor.