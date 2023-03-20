Trabzonspor’da Djaniny pişmanlığı

Trabzonspor 1 haftalık iznin ardından bugün antrenmanlara start verecek. Bordo-mavililer, ilk etapta seçime kadar Orhan Ak yönetiminde idmanlarını yapacak…

ERTUĞRUL DOĞAN’IN EKİBİ NETLEŞİYOR

12 eksikle takım başlıyor 25-26 Mart’taki olağanüstü kongreye tek aday girecek olan Ertuğrul Doğan, liste çalışmalarında son viraja girdi. İlk etapta, mevcut yönetimdeki 7 çalışma arkadaşını yanına alan Doğan, 14 kişilik yönetim kurulunda kalan isimleri ekonomik anlamda güçlü kişilerden seçecek. Doğan’ın görüştüğü ve büyük oranda ikna ettiği isimlerden bazıları; Nevzat Kaya, Birhan Emre Yazıcı, Serkan Kılıç ve Taner Saral. Yeni yönetimin 31 Mart’a kadar acil ödemesi gereken 16 milyon Euro var.

DJANINY PİŞMANLIĞI

Yeni sözleşme imzaladıktan sonra Trabzonspor’da performansıyla hayal kırıklığı yaratan Djaniny Semedo, kiralık gittiği Al Sharjah kulübünde şov yapıyor. 31 yaşındaki yıldız, son olarak takımının, Al Bataeh’i 3-0 yendiği karşılaşmada 2 kez ağları havalandırdı. Suudi Arabistan Ligi’nde çıktığı 5 maçta 5 kez gol sevinci yaşayan Djaniny’nin 1 de asisti var. Yeşil Burun Adalı forvet, bu sezon Trabzonspor’da oynadığı 27 maçta ise 1 gol dahi atamamıştı.

BAKASETAS SEFERBERLİĞİ

Sakatlığı nedeniyle Ümraniye ve Adana Demirspor maçlarını kaçıran Bakasetas, Yunanistan Milli Takımı’ndan davet almıştı. Tedavisine ülkesinde devam edilen yıldız 10 numaranın, 24 Mart’taki Cebelitarık maçına yetiştirilmesi için adeta seferberlik ilan edildi. Yunanistan’ın kaptanı olan Bakasetas, son yıllarda ülkesinin Milli karşılaşmalarda en çok skor katkısı veren ismi. Yunanistan Milli Takımı, EURO 2024 Elemeleri B Grubu’nda ilk maçını Cebelitarık ile deplasmanda oynadıktan sonra 27 Mart’ta Litvanya ile hazırlık karşılaşmasına çıkacak