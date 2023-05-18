Trabzonspor’da Edin Visca, 5 maç sonra ilk 11’de

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Süper Lig’in 33. haftasında oynanan Ankaragücü karşılaşmasının ilk 11’ine göre 3 değişiklik yaparak takımını Fenerbahçe karşısında sahaya sürdü.

Deneyimli teknik adam, Arif Boşluk yerine Manolis Siopis’e, Enis Bardhi yerine Abdülkadir Ömür’e, Maxi Gomez yerine ise Edin Visca’ya ilk 11’de şans verdi.

EDIN VISCA 5 MAÇ SONRA İLK 11’DE

Trabzonspor’un Bosnalı oyuncusu Edin Visca, 5 resmi maçın ardından kendisine ilk 11’de yer buldu. Yaşadığı sakatlıklar dolayısıyla bu sezon çok fazla forma şansı bulamayan tecrübeli oyuncuya teknik direktör Nenad Bjelica, Fenerbahçe karşılaşmasında ilk 11’de görev verdi.