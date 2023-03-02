Trabzonspor’da Edin Visca, Abdullah Avcı’yla görüştü

Şampiyonluk sonrası sezona büyük umutlarla başlayan Trabzonspor, yeni transferlerden beklediği katkıyı alamadığı gibi eldeki yıldızlarını da sakatlığa kurban verdi… Edin Visca ve Dorukhan’ın uzun süreli sahalardan uzak kalışı, teknik direktör Abdullah Avcı’nın oyun planlarını direkt olarak etkiledi. Özellikle Visca’nın yokluğunda sağ kanatta ciddi problem yaşandı. 2. haftadaki Hatayspor maçında kolu kırılan Bosnalı yıldız, ligde 11 maç kaçırdı. Visca, geri döndüğünde ise bu kez köprücük kemiğinden sakatlık yaşadı ve 7 hafta takımını yalnız bıraktı. Avcı, tecrübeli futbolcunun yokluğunda elinde kanat oyuncusu olmadığı için sürekli formasyonu değiştirdi ve tek kanatlı Trabzonspor, hücum bölgesinde beklenen üretkenliği gösteremedi.

İdeal kurguya dönüş…

Ancak 4 Mart Cumartesi günü oynanacak Ümraniye maçıyla birlikte sağ kanat problemi çözülüyor. Gaziantep FK’dan transfer edilen Lazar Markovic’in, Akyazı’daki lig mücadelesine ilk 11’de başlamasına kesin gözüyle bakılıyor. Edin Visca da geri sayımda. Boşnak oyuncunun, 12 Mart’taki Adana Demirspor maçında sahalara geri döneceği öğrenildi. Böylelikle Abdullah Avcı, ideal oyun kurgusuna geçecek, sağ kanatta Markovic-Visca ikilisinden biri, diğer tarafta Trezeguet, ileri uçta Gomez olacak. Orta sahada ise Siopis Abdülkadir-Bakasetas üçlüsü oynayacak.

11’de oynayabileceğini söyledi

Sezon başında kolu kırılan, geri döndükten sonra da bu kez köprücük kemiğinden ciddi bir sakatlık geçiren Edin Visca, 2 ayda sahalara döndü. Bir süredir takımla çalışan 32 yaşındaki kanat oyuncusu, giderek tempoyu artırdı. Çift kale maçlarda da yer alan Boşnak yıldız, Ümraniyespor mücadelesinde mutlaka sahada olmayı hedefliyor. Sağ kanatta yaşanan problem nedeniyle takımını yalnız bırakmak istemeyen Visca,teknik heyetle yaptığı görüşmede kendisini çok iyi hissettiğini ve ilk 11’de oynayabileceğini söyledi. Abdullah Avcı, sağlık ekibiyle fikir alışverişinde bulunduktan sonra Visca için net kararını verecek. Yeni transfer Markovic ise Gaziantep FK’dan 1 maç cezası kaldığı için Adana Demirspor mücadelesinde kadroda yer alabilecek.

Hamsik idmanda coştu

Bordo-Mavililer, dün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla Ümraniye maçının hazırlıklarını sürdürdü. Taktik provanın son bölümünde çift kale maç turnuvası yapıldı. Sakatlıktan çıkan Marek Hamsik, sergilediği performans ve attığı şık paslarla teknik heyetten alkış aldı. Slovak yıldız, uzun bir aradan sonra cumartesi günü maç kadrosunda yer alacak. Sezon sonu Trabzonspor’la sözleşmesi bitecek olan Hamsik, son 3 ayında iyi izler bırakmak istiyor.