Trabzonspor’da Edin Visca şoku yaşanıyor! Yine sakatlandı…

Hafta içinde Ankaragücü mağlubiyeti sonrası Türkiye Kupası’ndan elenen Trabzonspor, gözünü Süper Lig’e çevirdi ve 28. haftada Kasımpaşa deplasmanına çıktı. Orhan Ak’ın istifası sonrası geçici olarak takım İhsan Derelioğlu’na emanet edilirken mutlak galibiyet parolasıyla İstanbul’a gelen Fırtına’da Edin Visca şoku yaşandı.

46’DA GİRDİ, 66’DA ÇIKTI

Şampiyonlukta kilit rol oynayan ancak bu sezon büyük şanssızlıklar yaşayan Visca, karşılaşmayı tamamlayamadı. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Bordo Mavililer’de kurtarıcı olarak ikinci yarının başında oyuna dahil olan Boşnak yıldız, 66. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve yerini Marek Hamsik’e bıraktı.

BÜYÜK ŞANSSIZLIKLAR YAŞIYOR

Geçtiğimiz sezon şampiyonlukta kilit rol oynayan ancak bu sezon büyük şanssızlıklar yaşayan tecrübeli oyuncunun durumu çekilecek MR sonrası belli olacak. Önce kolu kırılan, iyileştikten sonra ise köprücük kemiğinden ciddi bir sakatlık geçiren Boşnak yıldız, Mart 2023’te 74 günlük aranın ardından sahaya çıkmış ve 76. dakikada oyuna girdiği Adana Demirspor maçında 1 gol, 1 asistle Akyazı’yı ayağa kaldırmıştı.