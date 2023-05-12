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12 Mayıs 2023
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Trabzonspor’da Fenerbahçe mesaisi sürüyor

Alaturka Online
Alaturka Online
Alaturka Spor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde yapılan antrenmana sol uyluk arka bölgesinde kas yaralanması yaşayan Manolis Siopis, kas spazmı yaşayan Stefano Denswil ve uzun bir süredir sakatlığı devam eden Dorukhan Toköz katılmazken, fizyoterapist eşliğinde çalışmalara başladılar.

Trabzonspor, Fenerbahçe karşılaşması hazırlıklarını bu akşam da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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