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9 Nisan 2023
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Trabzonspor’da flaş teknik direktör gelişmesi

Alaturka Online
Alaturka Online

Trabzonsporlu taraftarlar dört gözle yeni hocanın açıklanmasını beklerken, yönetimden sürpriz bir hamle geldi. Trabzonspor’un efsane isimlerinden Serdar Bali, sportif direktörlük görevine getiriliyor. Teknik direktör konusunda ise flaş gelişmeler yaşanıyor.

Sergen hoca ile görüşmeleri bizzat Başkan Ertuğrul Doğan yürütürken, hafta içinde bu işin olup olmayacağı netleşecek.

Orhan Ak’ın istifası sonrası ilk görüşmeyi Sergen Yalçın’la yapan Başkan Ertuğrul Doğan, kısa zamanda 50 yaşındaki teknik adamla bir kez daha masaya oturacak. Maddi konularda tarafların uzlaşması zor gözükse de, şartlar zorlanacak. Taraftarlar dört gözle yeni hocanın açıklanmasını beklerken, yönetimden sürpriz bir hamle geldi. Kasımpaşa maçını İstanbul’da yönetimle beraber izleyen Serdar Bali’nin, sportif direktörlük görevine getirileceği öğrenildi. Trabzonspor’un efsane isimlerinden Bali, Bordo-Mavili formayla 4 lig şampiyonluğu yaşamıştı. Daha önce Faruk Özak döneminde yönetimde yer alan Serdar Bali, 2000 yılında başkan seçilen Özkan Sümer tarafından futbol şube sorumlusu yapılmıştı.

Fatih Tekke konusunda pek çok taraftar sosyal medyadan yönetime çağrı yaparken, kendisi de kulübü
İstanbulspor’un izin vermesi halinde bu görevi çok istiyor.

Fatih Tekke’ye dönüş…

Serdar Bali’nin resmen göreve başlaması halinde teknik direktör konusunda rota değişebilir. Eğer Sergen Yalçın’la anlaşma sağlanamazsa, ilk adayın Fatih Tekke olması bekleniyor. Yönetim, pazar günü Akyazı’da oynanacak Beşiktaş derbisine mutlaka yeni teknik adamla çıkmak istiyor.

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