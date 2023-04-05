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4 Nisan 2023
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Trabzonspor’da genç futbolcu için çözüm aranıyor!

Alaturka Online
Alaturka Online

Trabzonspor’un alt yapısındaki yetenekli oyunculardan biri de Süleyman Cebeci… Süleyman, teknik direktör Abdullah Avcı döneminde, potansiyeli çok yüksek olmasına rağmen bir türlü A Takım kadrosuna alınmıyor ve kamplara götürülmüyordu. Şu an 20 yaşında olan genç futbolcu, Avcı’nın görevinden ayrılması ve Orhan Ak’ın birinci adam koltuğuna oturmasıyla A Takım’a dahil oldu. 10 numara pozisyonunda olan Süleyman, U19 seviyesinde Bordo-Mavili formayla çıktığı 19 maçta 13 gol atarken, 9 da asist yaparak harika bir performans ortaya koymuştu.

Tekrar masaya oturacaklar

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olanbu futbolcuyla yeni yönetim, kontratını uzatmak adına görüşmelere başladı. Ancak Süleyman’ın menajeri Mirsad Türkcan’ın, 6 milyon TL yıllık maaş ve oynama garantisi talep etmesinin yanı sıra, sözleşmeye serbest kalma bedeli de koydurma çabası içerisinde olduğu bildirildi. Bu yüzden pazarlıkların şu an için çıkmaza girdiği konuşuluyor. Tarafların, çözüm için bir kez daha masaya oturacağı ifade ediliyor.

 

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