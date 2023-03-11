Trabzonspor’da gündem teknik direktör! Yeni isim taraftarları heyecanlandırdı

Trabzon’da hoca arayışları devam ediyor. Sergen Yalçın, Fırtına’dan bir teklif almadığını söyledi. Kayseri de Çağdaş Atan’ı bırakmak istemiyor. Yabancıda Slaven Bilic ismi geçerken, gündeme gelen son isim taraftarları oldukça heyecanlandırdı.

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamladıktan sonra bu sezon beklentilerin aşağısında kalan Trabzonspor’da gündem oldukça yoğun. Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun da görevi bırakmasının ardından, Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı ve Fırtına’da yeni bir dönem için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. İşte Bordo Mavili ekipte yaşanan son gelişmeler…

AVCI’DAN HERKESE TEŞEKKÜR

Fırtına’dan istifa eden Abdullah Avcı, önceki gün ayrıldı. Taraftarın uğurlamaya gittiği deneyimli teknik adam, kısa bir açıklamada da bulundu. Kendisine gösterilen destek için teşekkür eden Avcı, “ Herkese teşekkürler. Trabzon ’u da Trabzonspor’u da çok seviyorum” sözleriyle şehirden ayrıldı.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Trabzonspor, yarın oynanacak Adana Demirspor karşılaşmasının hazırlıklarına Orhan Ak yönetiminde devam ediyor. Dün gerçekleştirilen idman, koordinasyon ve 5’e 2 çalışması ile başladı. Sonrasında dar alan oyunları ile devam eden antrenman, hücum organizasyonlarıyla son buldu. Karadeniz ekibi, bugünkü idmanın ardından hazırlıklarını tamamlayacak.

MARKOVIC SİFTAH PEŞİNDE

Ara transfer döneminde takıma katılan Lazar Markovic’in, yarın Adana Demirspor karşısında ilk 11’de olmasına kesin gözle bakılıyor. Bordo Mavililer’de; Trezeguet’nin sakatlığı, Naci Ünüvar’ın ise cezalı olması nedeniyle kanatta Markovic’in şans bulması bekleniyor. 29 yaşındaki oyuncunun, dünkü idmanda sergilediği futbolla da bir hayli göz doldurduğu öğrenildi. Sırp futbolcu, bu sezon Gaziantep forması ile çıktığı 22 maçta 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

TRABZON’DA KAYNAK ARANIYOR

Bordo-Mavililer’de mart ayında seçim yapılacak. Aynı zamanda Fırtına’nın diğer yandan ödemesi gereken borçlar bulunuyor. Bu doğrultuda yeni yönetimin göreve başlamasıyla birlikte 300 milyon TL’lik bir ödeme yapması gerekecek. Bu miktarın içerisinde geçmişe dönük oyuncu alacakları, bonservis taksitleri gibi kalemlerin olduğu öğrenildi.

FIRTINA’DA GÜNDEM TEKNİK DİREKTÖR

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Trabzonspor, ilk etapta yerli isimlerin üzerinde durdu. Bu doğrultuda Beşiktaş’ta şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın ismi gündeme gelmişti. Fakat Yalçın, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, “Henüz bana gelen bir teklif yok” dedi. Düşük bütçeli takımlarla yakaladığı başarılar nedeniyle alternatif isimler arasında yer alan Çağdaş Atan için de Kayserispor cephesinden negatif bir açıklama geldi.

GERRARD HEYECANLANDIRDI

Sarı-Kırmızılılar, genç teknik adam ile yollarını ayırmak istemediklerini söyledi. Öte yandan yabancı konusunda da flaş gelişmeler yaşanıyor. Daha önce Slaven Bilic ismi listenin üst sıralarında yer alıyordu. Şimdi de Steven Gerrard’ın adı ön plana çıkıyor. Son olarak Aston Villa’yı çalıştıran İngiliz teknik adamın, takımın başına gelebilme ihtimali taraftarı heyecanlandırdı.